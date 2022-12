Ungarn: 5193 neue Coronavirus-Fälle in der letzten Woche, 43 Todesopfer

In der vergangenen Woche wurden in Ungarn 5.193 neue Infektionen bestätigt, während es 43 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gab, so die Website koronavirus.gov.hu, die am Mittwoch die Daten der vergangenen Woche veröffentlichte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Zahl der aktiven Infektionen liegt bei 13.735, so die Website. Derzeit werden 1.124 Coronavirus-Patienten im Krankenhaus behandelt, 24 von ihnen sind an ein Beatmungsgerät angeschlossen. Insgesamt wurden 6.420.546 Menschen gegen das Coronavirus geimpft, wobei 6.206.878 eine zweite, 3.902.986 eine dritte und 404.962 eine vierte Impfung erhalten haben. Seit Beginn der Pandemie wurden in Ungarn 2.176.249 Infektionen registriert, während es 48.380 Todesfälle gab. Vollständig erholt haben sich 2.114.134 Menschen.