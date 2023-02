Libyen erhält V4-finanziertes Patrouillenschiff

Die libysche Außenministerin Najla Mangoush nahm am Dienstag in Adria (Italien) die Schlüssel für das erste von der Visegrad-Gruppe finanzierte Patrouillenschiff entgegen, das den Menschenschmuggel eindämmen und an der Mittelmeerküste patrouillieren soll – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Olivér Várhelyi, EU-Kommissar für Nachbarschaftspolitik und Erweiterung, erklärte, das 20 Meter lange Schiff, das 200 Personen aufnehmen kann, sei das erste, das vollständig von der Tschechischen Republik, Ungarn, Polen und der Slowakei finanziert wird. Die Visegrad-Gruppe hat sich 2017 verpflichtet, vier Schiffe für die libysche Grenzpatrouille zur Verfügung zu stellen, sagte er. Die Schiffe werden dazu beitragen, „die illegale Migration über das Meer einzudämmen und eine Route zu blockieren, die Menschenschmuggler und kriminelle Organisationen nutzen, um sich zu bereichern“, sagte er.

Der italienische Außenminister Antonio Tajani, der ebenfalls an der Veranstaltung teilnahm, sagte, Libyen sei ein wichtiger Ausgangspunkt für illegale Migranten in Europa. Die Europäische Union und Italien unterstützen auch das Projekt, in dessen Rahmen Libyen bis zum Jahresende zwei weitere Schiffe bauen lassen und zwei gebrauchte erhalten wird. Italien hat libysche Grenzschutztruppen ausgebildet und wird die Wartung der Schiffe beaufsichtigen.