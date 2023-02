Ungarn: Ministerium gibt Kältealarm für drei Regionen aus

Das Innenministerium hat wegen der Minusgrade für drei Regionen Ungarns einen „roten Code“ ausgerufen, der besondere Hilfe für Obdachlose ermöglicht, sagte Staatssekretär Attila Fülöp am Dienstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Im Rahmen dieser Maßnahme müssen kommunale Einrichtungen in den nächsten Tagen ab Dienstagabend Obdachlose oder Bedürftige in den südöstlichen, nördlichen und zentralen Landesteilen unterbringen. Nach Angaben des nationalen Wetterdienstes könnten die Temperaturen in der Nacht auf unter -10°C fallen. Der Staatssekretär warnte davor, dass ein längerer Aufenthalt im Freien bei dieser Kälte gefährlich sein könnte, und rief die Bevölkerung auf, die Hotline der Obdachlosenunterkünfte zu kontaktieren, wenn sie auf Obdachlose stoßen. Er fügte hinzu, dass die Notunterkünfte landesweit zu 81 % belegt seien, so dass noch Platz für weitere Aufnahmen sei.