Ungarn und Serbien kooperieren bei der Energiesicherheit

Trotz der dramatischen Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf die Energieversorgungssicherheit haben Ungarn und Serbien „im Rahmen einer freundschaftlichen und strategischen Zusammenarbeit einander geholfen, ihre Energiesicherheit zu bewahren und werden dies auch in Zukunft tun“, sagte Außenminister Péter Szijjártó in Belgrad – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Der Krieg habe beiden Ländern schweren Schaden zugefügt, sagte er. „Sowohl Ungarn als auch Serbien haben ein Interesse daran, so schnell wie möglich Frieden zu erreichen.“ „Wir bedauern, dass die Rhetorik des Krieges viel lauter ist als die Stimme des Friedens und bedauern, dass derzeit eine Reihe von Entscheidungen und Erklärungen getroffen werden, die das Risiko einer Verlängerung und möglicherweise Eskalation des Krieges bergen“, fügte er hinzu.

Bei ihren Gesprächen mit Dubravka Đedović, der serbischen Bergbau- und Energieministerin, kamen die Minister zu dem Schluss, dass ihre Länder die Probleme im Zusammenhang mit der Energieversorgung „in einem extrem unsicheren Umfeld der durch den Krieg und die damit verbundenen Sanktionen beeinträchtigten Energieversorgung“ erfolgreich bewältigt hätten. Szijjártó sagte, Serbien sei ein „fairer Partner bei den Gasimporten“ und fügte hinzu, dass Ungarn im vergangenen Jahr 4,8 Milliarden Kubikmeter Gas über die durch Serbien verlaufende TurkStream-Pipeline erhalten habe. Gleichzeitig hat Ungarn 300 Millionen Kubikmeter Gas in seinen Anlagen für Serbien gelagert und ist bereit, die Vereinbarung vom letzten Jahr zu verlängern und weitere 500 Millionen Kubikmeter im Jahr 2023 zu speichern, fügte er hinzu.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Laut Szijjártó besteht das „realistischste Szenario“ zur Erreichung einer langfristigen Energiesicherheit durch Diversifizierung der Lieferungen darin, größere Mengen Gas aus Aserbaidschan zu importieren, was wiederum umfangreiche Infrastrukturentwicklungen wie weitere Pipelines und Verbindungsleitungen in der Region erfordert. Er begrüßte die bevorstehende Fertigstellung einer Verbindungsleitung zwischen Serbien und Bulgarien und kündigte an, dass sich die Verhandlungen über ein langfristiges Gasbezugsabkommen mit Aserbaidschan in einem fortgeschrittenen Stadium befinden. Gas aus Aserbaidschan könnte über die Türkei und Bulgarien und dann über Rumänien oder Serbien nach Ungarn gelangen, fügte er hinzu. Ein aktuelles Projekt zur Verdoppelung der Kapazität der Stromverbindungen zwischen Serbien und Ungarn werde planmäßig umgesetzt, sagte Szijjártó und fügte hinzu, dass dies auch zur Sicherheit der Stromversorgung beider Länder beitragen werde. Die serbische Ministerin hob die „ausgezeichnete Zusammenarbeit“ zwischen Serbien und Ungarn beim Bau der Balkan-Stream-Gaspipeline hervor, die eine sichere Versorgung beider Länder gewährleistet.