Pintér fordert verstärkte Zusammenarbeit zwischen V4 und Österreich

Die Länder der Visegrád-Gruppe und Österreich sind sich einig, dass illegale Migration und die Bedrohung durch den Terrorismus eine langfristige Herausforderung darstellen, die eine verstärkte Zusammenarbeit erfordert, erklärte der Innenminister am Montag in Egerszalók im Norden Ungarns nach einem Treffen mit seinen Amtskollegen aus der Tschechischen Republik, Polen und der Slowakei – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sándor Pintér, unter der rotierenden Präsidentschaft Ungarns in der Visegrád-Gruppe, erklärte auf der Pressekonferenz, dass sich das Treffen auf innere Sicherheit und illegale Migration konzentriert habe, und fügte hinzu, dass die Dringlichkeit dieser Themen durch den Krieg im Iran deutlich geworden sei. „Dieser Konflikt hat die Prävention von terroristischen Handlungen auf die Liste der Themen gesetzt, die gemeinsam behandelt werden sollten.“ Die Visegrád-Gruppe und Österreich seien sich einig, dass illegale Migration und die Bedrohung durch den Terrorismus nicht sofort gelöst werden könnten, sondern langfristige Herausforderungen darstellten, sagte er. „Wir müssen die Zusammenarbeit intensivieren, insbesondere durch den Austausch von Daten und Informationen untereinander. Darüber hinaus müssen wir den Kontakt zu den Transit- und Herkunftsländern [der illegalen Migration] verstärken, um Menschenschmuggel zu unterbinden, Schmugglernetzwerke aufzudecken und gemeinsame Maßnahmen zu ermöglichen“, fügte Pintér hinzu.