Metaverse, Smart Homes, Künstliche Intelligenz & Co. – wie sich die Digitalisierung auf unser Freizeitverhalten auswirkt

Die zunehmende Verbreitung von Technologien wie Metaverse, Smart Homes, Virtueller Realität und Künstlicher Intelligenz hat bereits heute erhebliche Auswirkungen auf unser Freizeitverhalten und wird es in Zukunft voraussichtlich noch stärker prägen und auch verändern. Das zeichnet sich derzeit schon im Gaming Bereich ab. Die Gaming Branche, allen voran der iGaming Sektor, erwartet sich vom Metaverse sehr viel.

Die virtuellen Welten ermöglichen ein ganz neues Spielerlebnis, das durch die Integration von verschiedenen Technologien wie Augmented Reality und Virtual Reality entsteht. Für die iGaming Anbieter ist diese Entwicklung essenziell, weil sich das Spiel-Erlebnis in den Online Spielhallen für Gamer künftig in einer neuen Dimension abspielen wird. Die Spielerfahrung wird immersiver und Gamer können mit dem persönlichen Avatar in der virtuellen Welt zocken und mit anderen Teilnehmern interagieren. Schon jetzt zeigen renommierte Vergleichsportale wie spielhallen.com in ihren Tests, dass Live Angebote als großer Pluspunkt bei den Anbietern gelten. Nutzer wünschen sich eine immersive Erfahrung und es wird kaum eine passendere Umgebung geben als das Metaverse. Gaming und Entertainment sind also Bereiche, die sich auf den kommenden Wandel und die „Ära Metaverse“ besonders freuen.

Aktuell arbeiten viele Gaming Entwickler eifrig an der Umsetzung der neuen Technologien und Gaming Enthusiasten können schon gespannt sein, welche Innovationen bald den Entertainment-Faktor in den Online Spielhallen erhöhen werden. Die zunehmende Vernetzung und die Weiterentwicklung von Virtual-Reality-Technologien werden langfristig zu sehr realistischen Gaming-Erlebnissen führen. Aber nicht nur im Gaming darf man Großes erwarten. Die Digitalisierung macht vieles in unserem Alltag einfacher und praktikabler.

Wie sich unter Freizeitverhalten verändern wird

Mit der Weiterentwicklung von Virtual Reality und der Etablierung des Metaverse wird es möglich sein, immersive Erfahrungen zu schaffen, die dem realen Leben sehr ähnlich sind. Dadurch könnten Freizeitaktivitäten wie Reisen, Konzertbesuche oder Sportevents in virtuellen Welten stattfinden, ohne dass man physisch anwesend sein muss. Ein persönlicher Avatar kann diese Erfahrungen dann im Metaverse machen. Eine weitere Technologie, die unser Privatleben verändern wird, sind Smart Homes. Durch die Vernetzung von Haushaltsgeräten und der Integration von Künstlicher Intelligenz können Smart Homes dazu beitragen, dass das Freizeitverhalten verbessert und phasenweise auch automatisiert wird. Einige Elemente funktionieren schon heute. So kann man beispielsweise mithilfe von Sprachassistenten die Unterhaltungssysteme steuern, die Lichter dimmen oder Küchengeräte wie die Kaffeemaschine einschalten. Hier wird die künstliche Intelligenz noch weitere Innovationen antreiben. Sie hat das Potenzial, unser Verhalten in vielerlei Hinsicht zu „optimieren“. Beispielsweise können KI-Systeme personalisierte Empfehlungen für Filme, Bücher oder Musik basierend auf unseren Vorlieben und Gewohnheiten geben. Es wird unterschiedliche Möglichkeiten geben, wie wir unsere Freizeit in virtuellen Welten verbringen oder dass Smart Home und KI-Systeme dazu beitragen werden, unsere Freizeitaktivitäten zu automatisieren und zu verbessern.

KI wird wohl den größten Einfluss haben

Schaut man auf die aktuellen Entwicklungen, so bekommt man den Eindruck, dass die künstliche Intelligenz wohl den größten Einfluss auf unser Leben haben wird. Dieses Potenzial ist in den unterschiedlichsten Bereichen international erkennbar. Unser Leben wird effizienter durch maßgeschneiderte Empfehlungen. Wir können Zeit sparen, indem wir aufgrund unserer Vorlieben empfohlene Produkte, Dienstleistungen oder Unterhaltungsangebote in Anspruch nehmen. Zudem können KI-Systeme repetitive und zeitaufwendige Aufgaben automatisieren. Mühsame Arbeiten wie die Kategorisierung von E-Mails oder die Erstellung von Finanzberichten könnten von der künstlichen Intelligenz übernommen werden. Damit könnte man sich auf anspruchsvollere Aufgaben konzentrieren und produktiver arbeiten. Auch der Bereich Sicherheit kann von KI-Systemen profitieren. Die Systeme erkennen nämlich Betrug oder können kritische Infrastrukturen überwachen. Im Gesundheitsmanagement werden KI-Systeme im Bereich Wohlbefinden und Fitness eingesetzt. Hier überwachen sie einerseits die Vitalwerte und helfen andererseits dabei, die Fitness zu verbessern. Ein weiterer Bereich ist die Unterstützung bei der Einnahme von Medikamenten. Präventive Gesundheitsmaßnahmen sind außerdem ein wichtiger Aspekt, der dabei hilft, ein gesünderes Leben zu führen, Krankheiten frühzeitig zu erkennen und somit zu vermeiden. Das autonome Fahren wird noch mit Skepsis betrachtet, in naher Zukunft könnte die KI allerdings Verkehrsströme optimieren und uns so dabei helfen, dass wir schneller, einfacher und sicherer an unser Ziel kommen.

Was sind die größten Vorteile der Digitalisierung für den Konsum und die Arbeitswelt?

Es lässt sich feststellen, dass es kaum eine Branche gibt, die von den neuen Technologien nicht betroffen ist. Die fortschreitende Digitalisierung hat zum Beispiel Online-Shops in den letzten Jahren zu globalen Playern gemacht und einen großen Teil unseres Arbeits- und Freizeitverhaltens ins World Wide Web verlagert. Künftig wird diese Rolle das Metaverse übernehmen. Die Vorteile dieser digitalen Innovationen liegen somit auch für die wirtschaftlichen Faktoren auf der Hand:

Die Automatisierung und Vereinfachung von Geschäftsprozessen

Effektivere Zusammenarbeit im Privatleben und Arbeitsalltag

Die Erweiterung des Angebots vieler Unternehmer mit geringem Aufwand

Größere Flexibilität für Kunden und Anbieter

Die Digitalisierung als bedeutender Wirtschaftsfaktor

Schnellerer Wissenstransfer

Die Digitalisierung ermöglicht es Menschen in ländlichen Gebieten umfassendere Services, Unterhaltungsmöglichkeiten sowie Einkaufsmöglichkeiten wahrzunehmen. Durch das virtuelle Leben und das wachsende Metaverse entstehen außerdem neue Geschäftsfelder, die ortsunabhängige Arbeitsplätze sichern. Das betrifft vor allem Berufe im IT-Bereich, die sich mit Online-Zahlungsmitteln und Wallets, Support Diensten und weiteren Dienstleistungen in diesem Segment beschäftigen. Die Digitalisierung bringt hauptsächlich positive Auswirkungen für unsere Gesellschaft mit sich, hat allerdings auch Aspekte, die mit Skepsis betrachtet werden. Welche Effekte diese Entwicklungen langfristig bewirken werden, ist aktuell noch nicht abschätzbar. Fest steht allerdings, dass das Potenzial dieser neuen Technologien riesengroß ist.