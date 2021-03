Innerhalb der letzten Jahre gab es zahlreiche Neuerungen in Sachen Technologie. Während zum Beispiel vor 20 Jahren Smartphones noch ein Ding der Unmöglichkeit gewesen wären, gehören sie mittlerweile zum Alltag.

Ein weiteres Beispiel hierfür sind Online-Casinos. Früher musste man noch in das reguläre Casino gehen, dann kamen Websites mit Angeboten, wie Free Spins für Book of Dead, und Apps und heutzutage gibt es immer mehr Online-Casinos, welche die Spiele in virtueller Realität anbieten, worauf wir noch zu sprechen kommen werden. Um Ihnen hierbei die Möglichkeit zu geben Schritt zu halten und einen Überblick über aktuelle Trends zu erhalten, wollen wir Ihnen an dieser Stelle einen Blick auf die 5 größten Technologietrends in 2021 geben.

Edge Computing

Das Edge Computing kann als Kind des Cloud Computings beschrieben werden. Der Grund hierfür ist, dass durch die Migration vieler Daten in Clouds aufgefallen ist, dass sich der Im- und Export besonders zeitsensitiver Daten meist nicht lohnt, da es auf eine schnelle Abwicklung der Prozesse ankommt. Aus dieser Idee heraus ist das Edge Computing entstanden, welches sicherstellen soll, dass zeitsensitive Daten „vor Ort“ gespeichert und ausgewertet und damit bestimmte Prozesse deutlich beschleunigt werden.

Künstliche Intelligenz und Machine Learning

Zugegebenermaßen mag das Thema Künstliche Intelligenz und Machine Learning nicht allzu neu sein, was jedoch nicht heißt, dass es nicht immer noch hoch im Kurs steht. Warum? Weil es vermutlich den größten Einfluss auf das Leben, wie wir es kennen, haben kann, wenn es um Technologietrends geht. Damit kann nicht nur eine schnellere Beratung in Sachen Versicherung oder Gesundheit erfolgen, sondern möglicherweise auch der Grundstein für den Kampf gegen den Klimawandel gelegt werden. Die Möglichkeiten sind nahezu endlos und es wird spannend bleiben, welche findigen Anwendungen sich die Entwickler ausdenken werden.

Augmented Reality

Die Augmented Reality beschreibt eine erweiterte Realität. Anstatt komplett in eine virtuelle Welt abzutauchen, sehen wir einzelne, digitale Aspekte in der reellen Welt. Hierdurch können Sie beispielsweise Ihr iPad zur Hand nehmen, um das Sofa digital in Ihr Wohnzimmer einzufügen und zu schauen, ob es zu der anderen Einrichtung passen könnte. Außerdem werden auch Spiele, wie Pokemon Go und weitere Anwendungen möglich und auch das Navigieren könnte hierdurch revolutioniert werden, weil wir die Pfeile auf der Straße sehen, anstatt immer auf das Display schauen zu müssen.

Quantum Computing

Das Quantum Computing bedient sich Quantum-Phänomenen, wie beispielsweise der Superposition und der Quantenverschränkung, um die Rechenzeiten von Computern dramatisch zu erhöhen und damit auch herausfordernde Aufgaben in kürzerer Zeit bewältigen zu können. Bereits jetzt engagieren sich große Firmen, wie Amazon, Google und Co. in diesem Feld und helfen Banken und dem Finanzwesen dabei Hochstapler und Kreditbetrüger ausfindig zu machen. Es wird prophezeit, dass zukünftig nicht nur noch mehr Geld in diesen Bereich gesteckt wird, sondern auch immer mehr Unternehmen auf diese Form von Computer setzen werden.

Virtual Reality

Nicht zu verwechseln mit Augmented Reality ist Virtual Reality vollends darauf bedacht virtuelle und fantastische Welten abzubilden. Bereits vor einigen Jahren hat der Hype mit Produkten, wie der Oculus Rift, angefangen, aber mittlerweile hält die virtuelle Realität in immer mehr Bereichen Einzug. Sei es beim virtuellen Anschauen von Shoppingcentern, um sich beim richtigen Besuch dann besser zurechtzufinden oder der interaktiven Teilnahme an Videospielen. Die virtuelle Realität wird dieses Jahr noch viele weitere Bereiche erobern und die Art und Weise, wie mir uns bekannten oder unbekannten Orten interagieren, nachhaltig verändern.

Wie Sie sehen konnten, gibt es auch dieses Jahr wieder interessante Trends, welche das Potential haben die Art und Weise, wie wir die Technologie begreifen, nachhaltig zu verändern. Insbesondere mit der künstlichen Intelligenz und Virtual Reality werden die Grundsteine für zahlreiche, weitreichende Änderungen gelegt.