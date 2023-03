Novák: Visegrad-Kooperation „Bündnis von Herz und Verstand“

Die Visegrad-Kooperation sei ein Bündnis des Herzens und des Verstandes, sagte Präsidentin Katalin Novák auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit ihrem scheidenden tschechischen Amtskollegen Miloš Zeman am Freitag in Prag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Novák sagte: „Diejenigen, die die Visegrad-Zusammenarbeit angreifen, greifen auch die Allianz der Herzen und des Verstandes an“, und versprach, während ihrer Amtszeit als Präsidentin wirksam gegen solche Angriffe vorzugehen. Sie fügte hinzu, dass sie als starke Befürworterin der Visegrad-Kooperation an deren Kraft glaube, gemeinsame wirtschaftliche, kulturelle und historische Werte zu integrieren. Novák erklärte, dass sich ihre Gespräche mit Zeman auf drei Hauptthemen konzentrierten: den russisch-ukrainischen Krieg, die bilaterale tschechisch-ungarische Zusammenarbeit und die Visegrad-Beziehungen. Sie sagte, beide hätten die russische Aggression gegen die Ukraine verurteilt und die territoriale Integrität und Souveränität der Ukraine unterstützt. Sie sprachen sich auch dafür aus, so schnell wie möglich einen Frieden zu schließen, um den Konflikt zu lösen. Was die bilateralen Beziehungen betrifft, so versprach Novák, diese in den Bereichen Wirtschaft, Kultur und Tourismus weiter zu stärken. Bei dem Treffen überreichte Novák Zeman den ungarischen Verdienstorden, Großkreuz mit Kette, „als Ausdruck der Wertschätzung der ungarischen Nation“ für seine Verdienste um die Stärkung der Freundschaft zwischen den beiden Ländern und die Förderung der Visegrad-Zusammenarbeit. Die ungarische Präsidentin führte auch informelle Gespräche mit dem designierten Präsidenten Petr Pavel.