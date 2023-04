Gästeübernachtungen in Ungarn im Februar um 0,4 Prozent gesunken

Die Zahl der Gästeübernachtungen in gewerblichen Beherbergungsbetrieben in Ungarn ist im Februar im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 0,4 % auf 1.380.000 gesunken, teilte das Statistische Zentralamt (KSH) am Freitag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Zahl der Gästeübernachtungen von inländischen Reisenden sank um 13,3 % auf 694.000, während die Zahl der Übernachtungen ausländischer Besucher um 17,3 % auf 686.000 stieg. Die Einnahmen stiegen um 41,7 % auf 30 Milliarden Forint (80 Mio. EUR).