Gästeübernachtungen steigen im Mai um 3,8 Prozent

Die Zahl der Gästeübernachtungen in gewerblichen und privaten Beherbergungsbetrieben in Ungarn ist im Mai im Vergleich zum Vorjahr um 3,8 % gestiegen, teilte das Statistische Zentralamt (KSH) am Dienstag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Während die Zahl der Gästeübernachtungen von inländischen Reisenden um 4,1 % auf 1.580.000 zurückging, stieg die Zahl der Übernachtungen von ausländischen Besuchern um 13,3 % auf 1.550.000. Die Einnahmen der gewerblichen Beherbergungsbetriebe stiegen um 31 % auf 49 Milliarden Forint (131 Mio. EUR). Im Zeitraum Januar bis Mai stieg die Zahl der Gästeübernachtungen um 2 % auf 11.995.000. Die Zahl der Übernachtungen inländischer Gäste sank um 7,3 % auf 5.903.000, während die Zahl der Übernachtungen ausländischer Gäste um 13,1 % auf 6.091.000 stieg.