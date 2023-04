Gasverbrauch in Ungarn sinkt im März um 25,8 Prozent im Jahresvergleich

Der ungarische Erdgasverbrauch ist im März um 25,8 % gesunken, teilte das Energieministerium am Freitag mit und nannte das Verbraucherverhalten, staatliche Sparmaßnahmen und den milden Winter als Gründe für den Rückgang – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der Rückgang des Stromverbrauchs habe sich ebenfalls fortgesetzt, hieß es weiter. Unter Berufung auf das Statistische Zentralamt (KSH) teilte das Ministerium mit, dass der Gas- und Stromverbrauch im ersten Quartal um fast den gleichen Anteil wie im März gesunken sei. Die inländischen Gasspeicher sind am Ende der Heizsaison immer noch zu 43 % ausgelastet, so das Ministerium in einer Erklärung.