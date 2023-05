Truppen haben im Kosovo ihre Fähigkeiten bewiesen

Ungarns Truppen haben ihre Fähigkeiten unter Beweis gestellt und bewiesen, dass man sich bei jeder Aufgabe auf sie verlassen kann, sagte der Verteidigungsminister, nachdem das Militärflugzeug mit den 12 ungarischen Soldaten, die bei den gewaltsamen Zusammenstößen im Kosovo verletzt wurden, in Budapest gelandet war – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

„Wir haben insgesamt 27 verletzte Soldaten“, sagte Kristóf Szalay-Bobrovniczky vor Journalisten am Internationalen Flughafen Liszt Ferenc, nachdem er sich mit den Insassen des Flugzeugs unterhalten hatte. Er sagte, die Soldaten hätten ihm berichtet, dass „der Vorfall lange gedauert habe und sehr schwer gewesen sei“. „Das ungarische Bataillon, das unter einem internationalen italienisch-amerikanischen Kommando steht, wurde am Ort des Geschehens eingesetzt, wo es mit den Demonstranten konfrontiert wurde“, so der Minister. Die Truppen, die im Rahmen einer KFOR-Mission dienen, wurden am Montagnachmittag eingesetzt, um die Randalierer vor dem Rathaus in Zvečan zu vertreiben. Nach einem Gespräch mit den ungarischen Soldaten, die mit dem Flugzeug nach Hause zurückkehrten, sagte der Verteidigungsminister, dass sich die Schwerverletzten in einem stabilen Zustand befänden. Nach einem Treffen mit ihren Familienangehörigen werden alle 19 Soldaten in das Militärkrankenhaus Honvéd gebracht, sagte er.

Außenminister Péter Szijjártó sagte am Dienstagmorgen, dass 15 ungarische Soldaten im Krankenhaus behandelt würden. Ein Flugzeug der ungarischen Armee wurde am Montagabend in die Region entsandt, um die Verletzten nach Hause zu bringen.