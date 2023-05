Der Balaton ist an Pfingsten voll, viele Menschen waren schon im See schwimmen

Am langen Pfingstwochenende herrschte am Balaton ein Verkehrsaufkommen wie im Sommer, viele Menschen kamen bei dem herrlichen Wetter an den See – berichtet das Nachrichtenportal hirbalaton.hu.

Autoschlangen bildeten sich auf der Hauptstraße 71, wo bereits viele Motorräder auf Touren kamen. Die Radwege waren voll, und viele Menschen besuchten die Strände, die an diesem Wochenende ihre Kassen geöffnet hatten. Viele schwammen in dem kristallklaren See, der mit einer Temperatur von etwa 23 Grad Celsius erfrischend zum Schwimmen war. An den Stränden waren auch die Tische vor den Buffets besetzt, an denen die Menschen unter anderem Lángos aßen und Bier tranken. Viele Menschen saßen am Strand und schauten auf das atemberaubend schöne türkisgrüne Wasser.

Balatonfüred erstrahlte in seiner typischen Pracht, viele Menschen schlenderten über den Vitorlás-Platz, die Tagore-Promenade, und sie bewunderten die Landschaft und den Blick auf den Balaton. Der Rosengarten am Ufer erstrahlte in bunten Farben, während die Kinder bei fast sommerlichen Temperaturen von fast 30 Grad fröhlich an den besonderen Springbrunnen entlangliefen. Die Wahrzeichen der Stadt, der Fischer und der Fährmann, sowie die Statue des Schauspielers István Bujtor trugen zu der besonderen Atmosphäre bei.

In Alsóörs konnte man den seltenen Wasserstand des Balatons von 120 Zentimetern hautnah miterleben, als das Wasser die Oberkante der Strandstufen erreichte. Auf der Bühne im Park wurde den Zuschauern ein hervorragendes Musikprogramm geboten, und auch die Parkplätze in diesem Dorf waren voll besetzt. Das Wetter bot auch den Seglern ausgezeichnete Bedingungen, die bei gutem Wind und strahlendem Sonnenschein segelten, schreibt veol.hu.