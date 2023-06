In diesem Jahr sind Besucher am 24. Juni ab 17:00 Uhr zur Nacht der Museen im Balaton Museum in Keszthely willkommen – berichtet das Nachrichtenportal hirbalaton.hu.

Das Museum öffnet erst um 17:00 Uhr am selben Tag, an dem das Programm der Nacht der Museen beginnt. Am 24. und 25. Juni 2023 bleibt das Museum zwischen 9:00 und 17:00 Uhr geschlossen, heißt es auf der Website der Einrichtung.