Mit dem Auto an den Balaton reisen

Neben der Hauptstadt Budapest ist der Balaton das beliebteste Reiseziel in Ungarn. Während Budapest über den Flughafen Ferihegy, offiziell “Liszt Ferenc”, sehr gut erreichbar ist, ist am Balaton keine erwähnenswerte Flughafen-Infrastruktur vorhanden. Mit dem Zug erreicht man das beliebte Sommerreiseziel halbwegs gut. Das Auto ist mit Abstand das beste Verkehrsmittel, um an den Balaton zu reisen. Welche Routen empfehlen sich für Urlauber aus Deutschland?

Dresden als wichtiger Routenpunkt

Für Ungarn-Urlauber aus dem Norden und Nordosten Deutschlands empfiehlt sich die “klassische Route” mit Dresden als ersten wichtigen Streckenpunkt. Vor den Toren der Hauptstadt Sachsens kommen die Autobahnen 4, 13 und 14 zusammen.

Möchte man an den Balaton reisen, fährt man nun auf der Autobahn 17 (wird in Tschechien zur Autobahn 8) nach Prag. Einmal in der Hauptstadt Tschechiens angekommen, gilt es aufmerksam der Route zu folgen. Viele Straßen und Richtungswechsel stehen an, teils kurz hintereinander. Auch mit einem Navigationssystem gilt es, achtsam zu bleiben. Ziel ist es, auf die Autobahn D1 (E50), die nach Brünn (Brno) führt, zu gelangen.

Von Prag nach Brünn sind es 200 km, für die man ungefähr zwei Stunden benötigt. Die Strecke wurde in den letzten Jahren nahezu komplett saniert. Davor glich das Fahren auf Autobahn D1 zwischen Prag und Brünn eher einen „wilden Ritt“.

Der nächste wichtige Streckenpunkte ist Bratislava, die Hauptstadt der Slowakei. Um auf die Autobahn 2 bzw. D2 in der Slowakei zu gelangen, biegt man in Brünn nach Süden ab. Die Landschaft beginnt sich nun leicht zu verändern. Sie wird “mittelosteuropäischer” und bleibt so bis Ungarn. Die Felder sind kleiner. Es gibt mehr Mais und Sonnenblumen.

Von Bratislava ist es nicht mehr weit bis zur ungarischen Grenze. Diese überquert man bei Rajka. Die Autobahn endet hier für ein kleines Überführungsstück, das zur Autobahn Wien – Budapest führt. Auf dieser Autobahn fährt man bis Györ. Von Györ führen einige Routen in den Süden. Die Hauptroute, die an den Balaton führt, ist die Straße 82 über Zirc und Veszprém. Die Abbiegung auf diese Route ist auf der Autobahn mit “BALATON” in Großbuchstaben ausgeschildert. Die Strecke zwischen Györ und Veszprém erfordert noch einmal volle Aufmerksamkeit. An Samstagen, dem Hauptreisetag, ist immer viel Verkehr. Die Strecke ist kurvenreich. Es gibt nur wenige Stellen zum Überholen und viele Autofahrer fallen durch eine riskante Fahrweise auf. Davon sollte man sich nicht anstecken lassen, auch wenn der Balaton nicht weit ist. Für die 80 Kilometer sollte man eineinhalb Stunden oder etwas mehr einplanen.

In Veszprem verteilt sich dann der Verkehr je nach Reiseziel auf die vielen Badeort um den Balaton.

Von Mittel- und Süddeutschland mit dem Auto an den Balaton reisen

Für Urlauber, die aus Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland, Baden-Württemberg oder Bayern nach Ungarn reisen möchten, empfiehlt sich eine andere Reiseroute. Wer aus dem Ruhrgebiet, sowie den Großräumen Frankfurt und Nürnberg starten, fährt am besten auf der Autobahn 3 nach Passau, von dort über Linz nach Wien. In Wien fährt man dann auf der Autobahn, die nach Budapest führt, bis Györ. Dort läuft diese Route mit der oben beschriebenen zusammen.

Für Balaton-Urlauber, die aus dem tiefen Süden Deutschlands nach Ungarn reisen, ist die Route über Salzburg und Graz interessant. Von Graz aus überquert man die Grenze nach Ungarn in Heiligenkreuz, fährt dann bis Körmend. Von Körmend fährt die Straße 76 nach Keszthely, der Sommerhauptstadt Ungarns am Balaton.

Maut in allen Ländern außer Deutschland

Egal, für welche der genannten Strecken man sich entscheidet. Sobald man die Grenze ins Ausland überquert, wird die Maut fällig bzw. man muss eine Vignette für die Autobahnen erwerben. Das gilt für alle genannten Länder: Tschechien, Slowakei, Österreich und Ungarn. Glücklicherweise entfällt mittlerweile in allen genannten Ländern das lästige Kleben einer Vignette an die Autoscheibe. Die elektronischen Vignetten gibt es online oder vor Ort, meist direkt an der Grenze. Man die z. B. die E-Vignette für Ungarn über einen seriösen Online-Service kaufen.

Für Urlauber am Balaton, die nur eine Woche lang am See Urlaub machen, ist meistens die 10-Tages-Vignette die erste Wahl. Für diejenigen, die zwei Wochen in Ungarn Urlaub machen, bleibt meistens nur die sog. “Monatsvignette”, die aber meistens nicht viel Aufpreis im Vergleich zur 10-Tages-Vignette kostet.

Ein Sonderfall ist Österreich. Neben der 10-Tages-Vignette gibt es dort nur neben der Jahresvignette nur noch eine 2-Monats-Vignette. Preislich lohnt es sich, zumindest aktuell in 2023, auf der Hin- und Rückreise jeweils eine 10-Tages-Vignette zu kaufen. Statt der 29,90€ zahlt man so nur 19,80€.