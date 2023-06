Am Samstag wurde ein neuer, regelmäßiger, privater Schiffsverkehr zwischen Balatonfenyves und Szigliget aufgenommen. Auf der Eröffnungspressekonferenz erinnerte der Bürgermeister von Balatonfenyves, Gábor Lombár, daran, dass der Plan, einen Hafen für den örtlichen Segelclub und einen Platz für einen regelmäßigen Schiffsverkehr zur Verfügung zu stellen, 1997 geboren wurde und nun vollständig umgesetzt ist – berichtet das Reiseportal turizmus.com.

József Attila Móring, Regierungsbeauftragter für die Entwicklung der Region Südtransdanubien, sagte, dass auf Regierungsebene immer öfter gesagt werde, dass der Balaton nicht die Zahl der Touristen erhöhen solle, wenn man nirgendwo hingehen könne, sondern vielmehr die Zahl der Attraktionen. Er lobte die Tatsache, dass neben der mehrheitlich staatlichen Balaton-Schifffahrtsgesellschaft auch ein privates Unternehmen einen regelmäßigen Schiffsbetrieb aufgenommen hat.

Gábor Deák, Geschäftsführer der Balaton Dock GmbH, die den Hafen von Fenyves betreibt, erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur MTI, dass sein Unternehmen innerhalb von zwei Jahren ein 40 Jahre altes Schiff gekauft und renoviert hat, das nun unter dem Namen St. Benedikt zwischen den beiden Ufern verkehrt. Der neue Dienst wurde von dem Unternehmen organisiert und finanziert und, soweit möglich, von den beiden betroffenen Gemeinden unterstützt. Dieses Jahr wird ein Pilotjahr sein, und die Fortsetzung hängt vom Erfolg ab, fügte er hinzu. Das 45-Personen-Ausflugsschiff wird zweimal täglich, samstags und sonntags, zwischen den beiden Gemeinden verkehren.

Nach den Informationen auf der Website des St. Benedikt Ausflugsschiffes fährt der erste Dienst am Samstag um 10 Uhr vom Balatonfenyveser Jachthafen ab und kommt um 11 Uhr in Szigliget an und kehrt um 16 Uhr zurück. In der anderen Richtung, von Szigliget nach Fenyves, ist die Abfahrt um 11 Uhr und die Rückkehr um 15 Uhr. Die einfache Fahrt kostet 2900 Forint, die Hin- und Rückfahrt 5500 Forint, Kinder von 5 bis 10 Jahren erhalten 50 Prozent Ermäßigung, Kinder bis 4 Jahre fahren kostenlos. An Bord gibt es auch ein Buffet.

Die Betreiber empfehlen die Schmalspurbahn am Balaton-Südufer, die durch die wilden Landschaften des Nagyberek zum Thermalbad von Csisztapuszta fährt, während die bedeutendste Attraktion in der Nähe des nördlichen Hafens die Burg von Szigliget ist. Es gibt auch lokale Tourismusunternehmen, die auf die neuen Strecken abgestimmte Programme anbieten.