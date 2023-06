Nacht der Museen fand am Samstag statt

Die 21. Nacht der Museen, an der landesweit rund 2.700 Programme in 450 Einrichtungen teilnahmen, fand von Samstagnachmittag bis in die frühen Morgenstunden des Sonntags statt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die zentralungarische Stadt Veszprém stand als Kulturhauptstadt Europas im Mittelpunkt der Veranstaltung, sagte die parlamentarische Staatssekretärin im Ministerium für Kultur und Innovation, Eszter Vitályos, vor Journalisten. Das Motto der Veranstaltung lautete „We are on Trend“, und in rund 380 Programmen wurde der Frage nachgegangen, ob es so etwas wie einen dauerhaften Trend gibt, und wenn ja, welche Trends als dauerhaft bezeichnet werden können und welche Trends eher für kürzere oder längere Zeiträume auftauchen. Neben den Ausstellungen bot die Nacht der Museen auch Musik-, Tanz- und Theateraufführungen, 480 Programme für Kinder und 80 gastronomische Veranstaltungen, so Vitályos.