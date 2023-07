Der Unterschied zwischen Zahlungsmethoden in Online Casinos

Im Zuge der Digitalisierung haben Online Zahlungsmethoden in den letzten Jahren einen enormen Aufschwung erlebt. Und das aus gutem Grund, denn sie ermöglichen es, bequem von zu Hause aus in Online Casinos ein- und auszahlen. Die verfügbaren Zahlungsmethoden in einem Casino sind für Spieler genauso bedeutsam wie das Spieleangebot selbst. Daher legen sie großen Wert darauf, dass ein Anbieter ihnen vertraute und sichere Zahlungsoptionen bietet.

Spieler möchten weder einen unbekannten Zahlungsdienst nutzen und ein neues Konto eröffnen, noch möchten sie auf das Gefühl der Sicherheit verzichten, das ihnen etablierte Online Casino Zahlungsmethoden bieten. In diesem Artikel stellen wir alle sicheren und schnellen Zahlungsmethoden im Vergleich vor, sodass ihre Stärken und Schwächen beleuchtet werden.

Beliebte Online Casino Zahlungsmethoden im Überblick

In den Weiten der Online Casinos gibt es eine Vielzahl an Zahlungsoptionen. Die Anzahl und Art der verfügbaren Zahlungsarten im Kassenbereich eines jeden Anbieters kann dabei erheblich variieren. Sogar auf derselben Glücksspiel-Website können sich die verfügbaren Zahlungsmethoden von Land zu Land unterscheiden.

Ein Online Casino Luxembourg akzeptiert in der Regel Kartenzahlung, verschiedene Arten von Banküberweisungen, E-Wallets und Kryptowährungen. Wir wollen Sie nicht ewig lange mit der Liste aller Online Casino Zahlungsmöglichkeiten langweilen. Es liegt auf der Hand, dass die Spieler nach Methoden suchen, die benutzerfreundlich, sicher und mit besseren Funktionen ausgestattet sind.

Nachfolgend haben wir die besten Bezahlmethoden, die man sowohl für die Einzahlung als auch für die Auszahlung in einem Online Casino nutzen kann, kategorisiert und geordnet.

Schnelle Auszahlung — Skrill & Neteller

Skrill und Neteller sind innovative Apps, die das Geld der Benutzer sicher in einem individuellen digitalen Konto speichern. Diese Methoden sind sehr praktisch und insbesondere im internationalen Zahlungsverkehr sehr beliebt, indem Online Casino Zahlungen dadurch unkompliziert und schnell durchgeführt werden können.

Die Highlights der E-Wallets:

Skrill ist kein neuer Zahlungsdienst. Er verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung, sodass seine Akzeptanz in Online Casinos sehr hoch ist.

Skrill und Neteller zählen zu den schnellsten Optionen für Online Casino Auszahlungen. Abhängig von der Bearbeitungszeit des jeweiligen Casinos kann das Geld innerhalb weniger Stunden auf dem Skrill-Konto verfügbar sein.

Skrill bietet eine Zwei-Faktor-Authentifizierung an, die eine zusätzliche Sicherheitsebene bietet. Neben dem Benutzernamen und dem Passwort wird ein spezieller Code benötigt, der über die Skrill App generiert wird. Dieser Code wird sowohl für den Anmeldevorgang als auch zur Bestätigung von Zahlungen verwendet.

Neteller funktioniert ähnlich wie Skrill und belohnt Benutzer mit Prämienpunkten für ihre Transaktionen. Darüber hinaus gewährleistet Neteller eine sichere und geschützte Abwicklung von Transaktionen, auch bei Online Casinos.

Skrill ist keine völlig kostenlose Methode. Obwohl bei einer Skrill Casino Auszahlung keine Gebühr entsteht, können beim Aufladen des Skrill Kontos sowie bei Abhebungen aufs Bankkonto zusätzliche Kosten anfallen.

Aufgrund seiner Schnelligkeit und den geringen Transaktionsgebühren stellen Skrill und Neteller eine äußerst attraktive Alternative zum herkömmlichen Bankwesen dar. Zusätzlich punkten sie mit ihrer mobilen Benutzerfreundlichkeit, was vor allem Spielern entgegenkommt, die ihre Smartphones und Tablets gerne fürs Online Casino Spielen nutzen.

Geschützte Privatsphäre — Kryptowährungen

Kryptowährungen sind immer öfter in Online Casinos anzutreffen. Bei diesen digitalen Währungen werden Transaktionen mithilfe einer Blockchain durchgeführt, wodurch die Möglichkeit von Zahlungsbetrug praktisch ausgeschlossen wird. Neben der weltbekannten Bitcoins existieren auch andere Kryptowährungen, die in einigen Online Casinos akzeptiert werden, wie zum Beispiel Litecoin, Dogecoin, Bitcoin Cash und weitere.

Das beste Krypto Casino, das sich auf Kryptowährungen spezialisiert hat, ist BitStarz. Da können Spieler Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ripple, Dogecoin, Cardano, Binance Coin, Tron und Tether einsetzen.

Die Highlights der Kryptowährungen als Zahlungsmethode:

Zahlungen mit Bitcoin sind genauso unkompliziert und praktisch wie mit Skrill oder Neteller. Wenn man in einem Online Casino Bitcoin nutzen möchte, ist es jedoch erforderlich, zuerst eine virtuelle Geldbörse zu besitzen. Dies kann bequem über eine Wallet-App auf dem Smartphone erfolgen, zum Beispiel mit Anwendungen wie Mycelium, Bitcoin Wallet, Bither oder Simple Bitcoin.

Bitcoin Zahlungen sind anonym. Keine persönlichen Informationen werden übertragen. Die Blockchain speichert nur IP-Adresse und Zeitpunkt zur Sicherung der Transaktionen, sodass Internetzahlungen äußerst anonym möglich sind.

Die Verwendung von Bitcoin ist nicht auf ein bestimmtes Gerät beschränkt. Spieler, die ein Bitcoin-Wallet besitzen, können je nach Plattform entweder über eine App oder über die Website des Anbieters auf ihr Wallet zugreifen.

Bei Bitcoin ist die Wartezeit für Transaktionen nicht länger als bei Fiat-Währungen. Allerdings muss das Casino die Auszahlung erst bearbeiten. Je nach Situation kann die Auszahlung jedoch einige Tage dauern.

Kryptowährungen zeichnen sich durch ihre einzigartige Kombination aus Anonymität, Sicherheit und blitzschnellen Transaktionen aus. Im Großen und Ganzen bieten sie Spielern die Möglichkeit, ihre Identität während des gesamten Zahlungsprozesses zu schützen.

Die einfachste Zahlungsmethode — Paysafecard

Wer in einem Online Casino mit Paysafe Geld einzahlen möchte, dem bieten sich einige Vorteile. Die Paysafecard bietet eine ähnliche Funktionsweise wie eine Geschenkkarte und ist in vielen Geschäften erhältlich. Was sie besonders attraktiv macht, ist die Möglichkeit, einen vordefinierten Betrag auf das Casinokonto einzuzahlen, ohne persönliche Finanzdaten preiszugeben. Dadurch zählt die Paysafecard zu einer der sichersten und anonymsten Zahlungsoptionen überhaupt.

Die Highlights der Paysafecard:

Das Paysafecard Guthaben ist nicht mit dem Bankkonto verknüpft. Selbst im Falle eines Hacks des My Paysafecard Kontos, was eigentlich sehr unwahrscheinlich ist, wären lediglich die gespeicherten PINs verloren. Obwohl dies zweifellos ärgerlich wäre, hätte der Hacker zumindest keinen Zugriff auf die Bankkontoinformationen.

Mit Paysafecard kann das Casino-Konto in Sekundenschnelle aufgeladen werden. Es ist keine manuelle Bearbeitung oder Buchung seitens des Online Casinos erforderlich, wodurch lästige Wartezeiten für Einzahlungen der Vergangenheit angehören.

Wenn es um Auszahlungen geht, ist es wichtig zu beachten, dass Paysafe Card nicht als Auszahlungsoption zur Verfügung steht. Um das Geld auszuzahlen, muss man sich nach einer anderen Auszahlungsmethode umsehen. Je nach dem Glücksspielanbieter kann die Auswahl an Auszahlungsmethoden möglicherweise eingeschränkt sein, und in einigen Fällen muss ein Spieler eine Banküberweisung veranlassen.

Es besteht auch die Möglichkeit, mehrere Paysafecards zu kombinieren, um höhere Einzahlungsbeträge in Online Casinos zu tätigen. Dies ist besonders praktisch, wenn der gewünschte Einzahlungsbetrag den Wert einer einzelnen Paysafecard übersteigt.

Paysafecard erfreut sich bei Spielern großer Beliebtheit, da sie ihre persönlichen Daten effektiv schützt und auch für diejenigen geeignet ist, die ein begrenztes Budget haben. Durch den Kauf der Prepaid Karten behalten Spieler einen besseren Überblick über ihre Ausgaben und reduzieren somit das Risiko einer Verschuldung.

Fazit: sichere Zahlungen in Online Casinos

Der Wettbewerb zwischen den Online Casino Zahlungsoptionen nimmt zu. Kredit- und Debitkarten sind nach wie vor weit verbreitete Zahlungsmethoden. Dennoch erfreuen sich auch andere Zahlungsoptionen wie Kryptowährungen und Prepaidkarten zunehmender Beliebtheit aufgrund ihrer verbesserten Sicherheit, Bequemlichkeit und Einfachheit.

Nun sollten alle Leser einen Überblick darüber haben, welche Zahlungsmethoden Spielern in Online Casinos zur Verfügung stehen. Wenn es um das Spielen um echtes Geld im Internet geht, gibt es also eine Vielzahl von Optionen zur Auswahl.

Die oberste Priorität liegt allerdings darin, sich für legale Online Casinos zu entscheiden, die über eine gültige Lizenz verfügen und als seriös gelten. Auf diese Weise kann man eine sichere Transaktionserfahrung genießen, unabhängig von der gewählten Zahlungsmethode.