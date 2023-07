Gulyás: EU-Vorschlag zwingt Ungarn Migranten auf

Die von der Europäischen Union vorgeschlagenen obligatorischen Quoten für die Neuansiedlung von Migranten würden „Migranten nach Europa und Ungarn zwingen“ und Migranten „einladen“, nach Europa zu kommen, sagte der Leiter des Büros des Ministerpräsidenten am Donnerstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die mitteleuropäischen Regierungen, die „noch nicht mit den Folgen der Migration konfrontiert sind“, sollten alles in ihrer Macht Stehende tun, um „diese verrückte und sinnlose Gesetzgebung“ zu vereiteln, sagte Gergely Gulyás bei einer regelmäßigen Pressekonferenz. Ungarns Ministerpräsident blockierte daher eine gemeinsame Erklärung zu diesem Thema auf der letzten Tagung des Europäischen Rates, fügte er hinzu. Neben der obligatorischen Neuansiedlung und Überstellung von Asylbewerbern würde die Gesetzgebung auch bedeuten, dass Ungarn mindestens 10.000 Asylanträge pro Jahr prüfen müsste, fügte er hinzu. Dazu müssten die Asylbewerber im Land aufgenommen und in Flüchtlingslagern untergebracht werden. Diese Idee käme dem „Abbau des Zauns“ an der ungarischen Grenze gleich, sagte Gulyás.

Ein Blick auf westeuropäische Verfahren zeige, dass die Flüchtlingslager, die zur Bearbeitung von Asylanträgen eingerichtet werden müssten, leicht zu „Migrantenghettos“ werden könnten, und die Lager könnten nach den Vorschriften nicht geschlossen werden, so Gulyás. Dies berge sehr ernste Risiken für die öffentliche Sicherheit und die öffentliche Gesundheit, fügte er hinzu.