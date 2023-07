Formel 1: Großer Preis von Ungarn auf dem Hungaroring

Am 23. Juli 2023 ist es wieder soweit: auf dem Hungaroring startet in Mogyoród unweit von Budapest das diesjährige Formel-1-Rennen. Wie jedes Jahr werden zu dieser heißen Sommerzeit Tausende von Zuschauern erwartet. Die Veranstalter bereiten sich mit zahlreichen Begleitveranstaltungen auf das Sportevent vor. Der Hungaroring ist dank eines gut ausgebauten Autobahn- und Schienennetzes sowohl mit dem Auto als auch mit Flugzeug, Bahn und Bus bequem zu erreichen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Derwurde 1985 gebaut, der Große Preis von Ungarn am 10. August 1986 war das erste Formel-1-Rennen hinter dem so genannten eisernen Vorhang. Die Entscheidung für ein Rennen in diesem Teil des politischen Ostens fällte Bernie Ecclestone bereits 1983 und fand zunächst kaum Befürworter. 1985 wurde nach zahlreichen Verhandlungen in London ein erster Vertrag mit Ungarn abgeschlossen und danach in acht Monaten eine wunderschön mitten im Herzen Europas gelegene Strecke gebaut. Der Hungaroring hatte ursprünglich eine Länge von 4.013,786 Metern und ist nach einigen Verbesserungen aktuell 4.381 Meter lang.

Schon die ersten Rennen erfuhren einen enormen Zuspruch von Seiten der Zuschauer und gaben Ecclestone Recht. Seitdem hat der Große Preis von Ungarn einen festen Platz im Rennkalender. Schon manche Weltmeisterschaft wurde in der heißen und harten Atmosphäre von Budapest entschieden.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die Pokale für die Sieger des Formel-1-Grand-Prix von Ungarn werden in diesem Jahr wieder von der weltberühmten Porzellanmanufaktur Herend angefertigt. Die Form des 53 cm hohen Pokals im neoklassizistischen Stil folgt der von antiken Vorbildern und ist mittlerweile ein ikonisches Symbol der Formel 1. Auf den handwerklich gefertigten Trophäen der Luxusmarke Herend ist die Silhouette des Hungarorings zu sehen. In diesem Jahr wurde ein neues Dekor mit einem im Flug dargestellten Paradiesvogel entworfen, was auf Leichtigkeit und Geschwindigkeit verweisen soll und das feine Porzellan weiter veredelt.