Regierung bietet Investitionszuschüsse für Recycling an

Das Energieministerium kündigte am Donnerstag die Einführung von Subventionen für Unternehmen an, die Investitionen für das Recycling von Produkten tätigen, die unter die am 1. Juli in Ungarn eingeführte erweiterte Herstellerverantwortung fallen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Antragsteller können bis zum 14. August bis zu 300 Millionen Forint (802.000 EUR) beantragen. Die Zuschüsse sind für die Bewirtschaftung und das Recycling von Abfällen aus Produkten bestimmt, für die die Hersteller gemäß dem Verursacherprinzip der Europäischen Union eine Produktgebühr entrichten müssen. Die Regierung hat 3,3 Milliarden Forint für die Subventionen vorgesehen, wie die Ausschreibungswebsite zeigt.