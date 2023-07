Anda Present weiht eine Investition von 2,5 Milliarden Forint ein

Der Werbeartikelhersteller Anda Present hat am Donnerstag eine 2,5 Mrd. Forint (6,7 Mio. EUR) teure Erweiterungsinvestition an seinem Standort in Kalocsa, Südungarn, eingeweiht – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Investition schaffe 100 Arbeitsplätze, sagte Finanzminister Mihály Varga bei der Veranstaltung. Anda Present hat eine 5.300 Quadratmeter große Halle mit 1.100 Quadratmetern Produktionsfläche, 3.700 Quadratmetern Lagerfläche für Fertigprodukte und einem 500 Quadratmeter großen Büro gebaut, sagte Geschäftsführer Attila András. Das von der Regierung geförderte Projekt ist der erste Teil einer Investition von 4 Mrd. Forint, deren nächste Phase bereits begonnen hat: der Bau einer 5.000 m² großen Lagerhalle, fügte er hinzu. Das in Budapest ansässige Unternehmen Anda Present beschäftigt insgesamt 570 Mitarbeiter, davon 265 in Kalocsa.