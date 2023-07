Online Casinos oder Spielhallen vor Ort: Vor- und Nachteile im Überblick

Menschen und Glücksspiele sind bereits seit Tausenden von Jahren eng miteinander verbunden, weshalb es nicht verwunderlich ist, dass Glücksspiele aus der heutigen Zeit nicht mehr wegzudenken sind. In den Pandemiezeiten erfuhren besonders Online Casinos einen Boom und die Casinos vor Ort machten im Gegenzug dicht. Erfreulicherweise gibt es aktuell wieder mehr Möglichkeiten und so zeigt dieser Artikel die Unterschiede zwischen virtuellen Casinos und Spielhallen überblicksartig auf.

Vorteile der Online Casinos im Vergleich zu Spielhallen

Die Türen der virtuellen Casinos sind nie geschlossen und damit auch starke zeitliche Einschränkungen vonseiten des Spielers oder der Spielerin kein Problem. Außerdem ist die Auswahl der Online Casinos groß. Sollte Ihr Ziel sein, schnell und einfach Casinos ohne Limit finden zu können, ist dies mit dem Link möglich. Ist dann das virtuelle Casino der Wahl gefunden, sind keine Verkehrsmittel zu dessen Erreichen nötig und keine Kleiderordnung ist einzuhalten. Weiterhin ist für Sie stets ein freier Platz reserviert.

Zudem werden Sie von immer neuen Aktionen und Boni überrascht und Ihnen stehen oft geringere Einsätze pro Runde zur Auswahl, als das im Casino vor Ort angeboten wird.

Weiterhin ist nicht nur die Anzahl der Online Casinos groß, sondern auch die Anzahl der jeweils angebotenen Spielmöglichkeiten. Spielhallen sind vom Platz her begrenzt, während virtuelle Casinos solche Einschränkungen nicht kennen. Spieler müssen somit nicht auf freie Plätze warten und haben oft Zugang zu den Variationen eines Spiels.

Teilweise dürfen Spiele sogar kostenfrei getestet werden, bevor ein Einsatz von Geld stattfindet. Das Spielen unterschiedlicher Spiele hat sogar Vorteile, die auf den ersten Blick nicht ersichtlich sind. Was bei Videospielen bereits erforscht ist, kann in Abwandlung auch beim Spielen im Casino stattfinden.

Nachteile der Online Casinos im Vergleich zu Spielhallen

Halten wir zunächst fest: Internetcasinos sind aus den genannten Gründen besonders praktisch. Aber wie sieht es mit Casinos vor Ort aus?

Stationäre Casinos punkten mit dem gebotenen Ambiente, welches Online Casinos auf diese Weise aktuell noch nicht bieten können. Da ist der persönliche Einfallsreichtum gefragt, um im eigenen Heim eine Casino-Atmosphäre zu schaffen. Weiterhin gibt es keinen direkten Austausch zwischen den Spielern sowie zwischen Spieler und Casino-Mitarbeitern. Chatmöglichkeiten können da nicht mithalten, aber im eigenen Heim bleiben zumindest unerwünschte, betrunkene Mitspieler fern.

Außerdem ist eine stabile Internetverbindung erforderlich, sei es mobile Daten oder WLAN. Andernfalls beginnt Ihr Spiel anschließend wieder am Startpunkt. Liegt ein Gewinn vor, kann dieser im Casino vor Ort direkt in den Händen gehalten werden, während beim Online Casino der Zahlungseingang auf dem Konto etwas Zeit in Anspruch nehmen kann.

Fazit

Wie lautet nun das Fazit zum Thema Internetcasino oder Spielhalle vor Ort? Es geht um die eignen Prioritäten! Wer rund um die Uhr ohne lange Fahrzeiten Glücksspiele nutzen möchte, für den ist in jedem Fall das virtuelle Casino der Weg der Wahl. Das Ambiente kann im eigenen Heim mit stabiler LAN-Verbindung entsprechend geschaffen werden. Wie man Sozialkontakte im eigenen Heim pflegt, bleibt auch einem selbst überlassen, und so kommen einem unerwünschte Personen definitiv nicht zu nahe.

Ein bisher im Zusammenhang mit Videospielen weiter oben bereits angerissener Aspekt ist der Einfluss des Gehirns. Neben mentalen Fähigkeiten, wie dem Treffen von Entscheidungen unter Zeitdruck, sind Forscher hormonellen Veränderungen auf der Spur. Das Glück entsteht buchstäblich im Gehirn. Hormone sind also die Ursache, warum Menschen sich beispielsweise beim Glücksspiel so glücklich fühlen.

Dieses Phänomen tritt nicht ausschließlich beim Glücksspiel auf. So wurden vergleichbare Effekte bei Konzertbesuchen, Dates oder Fußballspielen beobachtet. Interessant ist vor allem, dass der Körper also die eigene Glückszentrale ist. Ihren Körper haben Sie immer dabei. Egal, ob in der Spielhalle oder im Online Casino: Er schüttet fleißig seine Glückshormone aus.