Deutsche vs. ungarische Online Casinos

Ungarn ist bei deutschen Urlaubern immer ein beliebtes Reiseziel gewesen. Auch deutsche Auswanderer gibt es in Ungarn. Wer als Spieler gerne und viel in dem Land unterwegs ist, will sicher auch hier nicht auf eine Runde im Online Casino verzichten. Doch wie sind die Regelungen und ist das Online-Glücksspiel in Ungarn überhaupt erlaubt? Wie sich Gesetzgebung und die Praxis für Online Casinos von den deutschen unterscheidet, schauen wir uns nachfolgend genauer an.

Sicherheit und Lizenz

In Ungarn gibt es bereits seit 1991 ein Glücksspielgesetz, welches die Rahmenbedingungen der Branche setzt. Durch diverse Ergänzungen gilt dieses Gesetz auch heute noch und inzwischen neben landbasierten Casinos auch für die Online Casinos. Lange lag das Monopol der Branche beim Staat, durch eine Mahnung der EU hat sich der Markt langsam geöffnet. Doch auch heute hat der Staat noch bedeutenden Einfluss, denn er vergibt die Lizenzen. Die Glücksspiel-Aufsichtsbehörde ist dabei dem Ministerium für Volkswirtschaft unterstellt. Dabei sind die Auflagen sehr klar, jedoch auch kostenintensiv, denn man muss unter anderem ein Mindestkapital von 400.000 € vorweisen können. Somit ist die Hürde hoch, dies dient jedoch auch zur Sicherheit der Branche. Das erste Online Casino kam 2017 an den Markt.

Der Vergleich zu Deutschland

In Deutschland gibt es im Vergleich erst seit kurzem eine solch klare gesetzliche Regulierung. Lange Zeit lag gerade der Bereich der Online Casinos in einer Grauzone, die nicht wirklich Betreibern oder Spielern Klarheit gab. Erst 2008 gab es überhaupt eine erste Fassung und auch diese galt nur bis 2011. Schleswig-Holstein ging einen eigenen Weg und vergab als einziges Bundesland 5-Jahres-Konzessionen auch an Online Casinos. Seit dem 01. Juli 2021 ist nun die aktuelle Verordnung in Kraft, die vor allem Spielerschutz und Sicherheit der Spieler betont. So gibt es bei Spielen, Ein- und Auszahlungen deutliche Einschränkungen.

Schutz der Spieler

In Ungarn werden Schutzmaßnahmen der Spieler bei Vergabe der Lizenz verlangt. Ein Teil der Erlöse muss an eine Organisation gehen, die Spielsucht oder deren Prävention thematisiert. Casinos müssen auf den Seiten über Risiken informieren und Spieler können sich zudem selbst vorübergehend oder dauerhaft ausschließen. Diese sowie Spieler, die durch Gerichtsbeschluss vom Glücksspiel ausgeschlossen sind, werden im Spielerschutz-Register erfasst. Natürlich dürfen auch in Ungarn Minderjährige nicht am Glücksspiel teilnehmen. Um in Casinos ohne Anmeldung & Registrierung spielen zu können, müssen Spieler ein Bankkonto und dementsprechend das gesetzlich vorgeschriebene Alter haben.

Der Vergleich zu Deutschland

In Deutschland dient der Glücksspielvertrag dem Schutz der Spieler. So sind Obergrenzen bei Einsätzen und Zahlungen festgelegt, zeitliche Limits zwischen Spielen und auch in Deutschland gibt es ein zentrales Spieler-Register.

Die Vielfalt der Spiele

In Ungarn sind tatsächlich alle Arten von Glücksspiel legalisiert, ob Karten- und Tischspiele, Spielautomaten, Wetten und auch Live-Spiele. Somit kann man in ungarischen Online Casinos die ganze Bandbreite der Glücksspielwelt genießen. Dabei wird Sicherheit dennoch nicht vernachlässigt, Slots müssen ebenso zertifiziert werden und die Lizenzen sind generell zeitlich begrenzt.

Der Vergleich zu Deutschland

Im deutschen Glücksspielvertrag sind diverse Ziele festgelegt, unter anderem die Begrenzung des Glücksspiels. Damit soll das Glücksspielangebot begrenzt und der „natürliche Spieltrieb der Bevölkerung in geordnete und überwachte Bahnen“ gelenkt werden. Illegale Glücksspiele umfassen dabei alle Karten- und Tischspiele wie die Klassiker Poker, Baccarat oder auch Roulette. Damit findet man weder diese Publikumslieblinge noch ein Live-Casino in den deutschen Spielhallen.