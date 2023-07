Gulyás: Ungarn erfüllt EU-„Meilenstein“

Ungarn hat die so genannte Ermächtigungsbedingung, den von der Europäischen Kommission definierten „Meilenstein“ in Bezug auf das Justizwesen, erfüllt, sagte Gergely Gulyás bei einer Pressekonferenz der Regierung und fügte hinzu, dass es keine weiteren Hindernisse mehr für den Erhalt von Finanzmitteln aus dem Siebenjahreshaushalt der EU geben könnte. Ungarn hat Rechnungen über 238 Millionen Euro an EU-Mitteln für den Finanzzyklus 2021-2027 nach Brüssel geschickt, von denen die EU 85 %, also 202 Millionen Euro, zahlen muss, sagte Gulyás – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Europäische Kommission hat 90 Tage Zeit, um Ungarns Umsetzung der Ermächtigungsbedingung zu bestätigen, und 60 Tage, um die Rechnungen zu bearbeiten und die Mittel zu überweisen, sagte er. Bei den meisten Rechnungen handele es sich um Vorauszahlungen aus dem Operativen Programm für wirtschaftliche Entwicklung und Innovation Plus (GINOP) zur Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen, sagte Gulyás. Sobald Ungarn die notwendigen Mittel aus Brüssel erhalte, würden die Lehrer eine Gehaltserhöhung erhalten, sagte er und fügte hinzu, dass die EU den ungarischen Lehrern 800 Milliarden Forint „schulde“.

Zur Lage der Wirtschaft sagte Gulyás, dass sich die äußerst schwierige Situation infolge des Krieges zwischen Russland und der Ukraine, die durch die europäischen Sanktionen noch verschlimmert wurde, etwas zu verbessern scheine. Die wirtschaftlichen Aussichten verbessern sich und das Wirtschaftswachstum wird sich in der zweiten Jahreshälfte beschleunigen, fügte er hinzu.