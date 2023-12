EU-Kommission: Ungarn geht nicht auf Verstöße gegen rechtsstaatliche Grundsätze ein

Die Europäische Kommission erklärte am Mittwoch in Brüssel, dass Ungarn nicht auf die Verstöße gegen die Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit eingegangen sei, die zur Annahme von Maßnahmen durch den Rat im Dezember 2022 geführt hätten – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Daher ist die Kommission nicht in der Lage, eine Anpassung oder Aufhebung der Maßnahmen gegen Ungarn vorzuschlagen, was bedeutet, dass drei kohäsionspolitische Programme mit einem Budget von 6,3 Milliarden Euro ausgesetzt bleiben und Ungarn noch keinen Zugang zu diesen Mitteln hat. Im ungarischen Konjunkturprogramm (RRP) hat sich Ungarn zu 27 „Super-Meilensteinen“ verpflichtet, um den Schutz der finanziellen Interessen der EU zu gewährleisten und die Unabhängigkeit der Justiz zu stärken, heißt es in der Erklärung. Zu den 27 „Super-Meilensteinen“ des RRP gehören vier zur Unabhängigkeit der Justiz, die den von der Kommission geforderten Maßnahmen entsprechen, und 21, die den Abhilfemaßnahmen im Rahmen des Haushaltskonditionalitätsmechanismus entsprechen. Da die „Super-Meilensteine“ nicht vollständig erfüllt wurden, kann „vorerst kein Zahlungsantrag ausgezahlt werden“, hieß es. „Insgesamt belaufen sich die für Ungarn gesperrten Mittel auf rund 21 Milliarden Euro“, so die Erklärung.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Die Europäische Kommission erklärte, dass sie trotz der Fortschritte Ungarns bei der Unabhängigkeit der Justiz weiterhin Bedenken hinsichtlich anderer Bereiche hat, die unter die horizontale Ermächtigungsbedingung der EU-Grundrechtecharta fallen. „Diese Bedenken beziehen sich auf Ungarns sogenanntes Kinderschutzgesetz, ernsthafte Risiken für die akademische Freiheit und das Recht auf Asyl“, so die Kommission. „Solange diese Bedenken nicht ausgeräumt sind, bleibt die horizontale Ermächtigungsbedingung unerfüllt, und die Kommission kann die entsprechenden Ausgaben im Rahmen mehrerer Programme nicht erstatten“, fügte sie hinzu.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren