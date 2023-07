Orbán: Ungarn wollen keine Migrantenquoten und Migrantenghettos

Ministerpräsident Viktor Orbán sagte am Freitag in einem Interview mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die Ungarn wollten keine Migrantenquoten und Migrantenghettos „und wenn wir sie nicht wollen, wird es sie nicht geben“ – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Er sagte, es sei ein unerwarteter Zufall gewesen, dass Italien, nachdem es lange Zeit gegen Zwangsquoten und Migrantenghettos gewesen sei, seine Position geändert habe und nur wenige Wochen später 19 Milliarden Euro aus dem Post-Covid-Konjunkturprogramm erhalten habe, von dem Ungarn noch immer nicht profitiert habe. „Es ist offensichtlich ein zufälliges Zusammentreffen“, sagte Orbán und fügte hinzu, dass im Hintergrund einige komplizierte Spiele gespielt würden. „Ich bin kein Fan davon“, sagte er und fügte hinzu, dass er die Migration nicht als taktische oder strategische Angelegenheit betrachte, sondern als eine historische Angelegenheit, die auf dieser Ebene behandelt werden müsse. „Wenn man Migranten einreisen lässt, verlieren die Länder die Kontrolle darüber, wer einreisen darf und wer nicht“, was ein Sicherheitsrisiko darstellt, sagte er. Menschenschmuggler „werden sie hineindrängen“, ihre Zahl wird steigen und sie werden aus Ländern kommen, in denen die Familien stärker sind als hier in der christlichen Welt, fügte er hinzu. Es kann ein Land ruinieren, wenn die Zahl der Neuankömmlinge, die ihre kulturelle Identität bewahren wollen, zum einen durch die Migration und zum anderen durch die hohe Zahl ihrer Nachkommen zunimmt, sagte Orbán.