Ungarn will keine Waffen an die Ukraine liefern

Ministerpräsident Viktor Orbán sagte am Freitag in einem Interview, er habe am Vortag erfolgreiche Gespräche auf dem EU-Gipfel in Brüssel geführt, und Ungarn bleibe bei seiner Position, dass es keine Waffen in die Ukraine liefern werde – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Orbán sagte im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, Ungarn erlaube nur finanzielle Beiträge zu den Bemühungen, den Zusammenbruch des ukrainischen Staates zu verhindern. Brüssel solle alle seine Bemühungen auf den Frieden konzentrieren und darauf abzielen, so schnell wie möglich einen Waffenstillstand zu erreichen, gefolgt von Friedensgesprächen. Orbán sagte, die für die Ukraine bewilligten 50 Milliarden Euro würden nicht für Waffen, sondern für das Funktionieren des ukrainischen Staates verwendet. Die ukrainische Wirtschaft sei „im Wesentlichen zusammengebrochen“, sagte er. „Ich glaube, dass die Zeit auf der Seite der Russen ist … und dass sich die Machtverhältnisse nicht zum Vorteil der Ukraine verbessern werden“, sagte er. „Warum sollte man in diesem Fall den Krieg fortsetzen? Es ist die Entscheidung der Ukrainer, weil es ihr Land ist und sie Krieg führen wollen“, sagte Orbán. Er sagte, wenn die EU-Mitgliedsstaaten nicht in der Lage gewesen wären, eine Einigung zu erzielen, hätten sich die 26 verbleibenden Staaten auf die für den Betrieb des ukrainischen Staates benötigten Mittel einigen und „unser Geld wegnehmen … und es der Ukraine schicken“ können. Er sagte, der EU-Gipfel sei erfolgreich zu Ende gegangen, weil eine Einigung erzielt wurde, die sicherstellt, dass Ungarn „kein Geld weggenommen werden kann“.