Zwei Tote und vier Verletzte bei Flugzeugabsturz auf einer Flugschau in Székesfehérvár

Beim Absturz eines Flugzeugs während einer Flugvorführung auf einer Flugshow in Székesfehérvár in Zentralungarn wurden am Sonntag zwei Menschen getötet und vier verletzt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Umstände des Unfalls sind noch nicht bekannt, teilte das Kommunikationszentrum der Stadtverwaltung von Székesfehérvár der Nachrichtenagentur MTI mit und fügte hinzu, dass Feuerwehrleute und Krankenwagen vor Ort waren. Die Organisatoren setzten die restlichen Veranstaltungen der Show aus. Nach Angaben der Polizeidirektion des Komitats Fejér stürzte das Flugzeug neben einem geparkten Auto ab, wobei die Trümmer das Fahrzeug ausbrannten. Der Pilot und die andere Person an Bord des Flugzeugs starben noch am Unfallort, und drei der Insassen des Autos erlitten schwere Verbrennungen, wie die Polizei auf ihrer Website police.hu bestätigte.

Presseberichten zufolge handelte es sich bei dem Flugzeug um eine T-28 Trojan. Pál Győrfi, der Sprecher des Nationalen Ambulanzdienstes, erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur MTI, dass das Ambulanzpersonal zum Zeitpunkt des Unfalls vor Ort mit der Behandlung der Verletzten begann und später drei Rettungshubschrauber und mehrere andere Krankenwagen eintrafen. Drei Schwerverletzte – ein Mädchen, eine Frau und ein Mann – wurden per Hubschrauber in Krankenhäuser in Budapest transportiert, ein Junge mit weniger schweren Verletzungen wurde mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus in Székesfehérvár gebracht, sagte Győrfi.