Bóka kritisiert europäische Migrationspolitik

Der Schutz der Außengrenzen der Gemeinschaft sei „der Schlüssel für die Migrationsdebatte“ in der Europäischen Union, aber „das Konzept der EU ist nicht umfassend“, es könne nicht dazu verwendet werden, die Zahl der Migranten, die nach Europa kommen, zu reduzieren, sagte János Bóka, Ungarns Minister für EU-Angelegenheiten, in einem Interview, das die deutsche Tageszeitung „Die Welt“ am Freitag online veröffentlichte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Laut Bóka nähert sich die Position der EU derjenigen der ungarischen Regierung an, „aber die Debatten zielen immer noch nicht darauf ab, nur denjenigen die Einreise zu gewähren, die das Recht haben, nach Europa zu kommen“. Bóka sagte, die Beseitigung der Netzwerke von Menschenhändlern erfordere bilaterale Abkommen mit Ländern in Afrika und im Nahen Osten, in deren Rahmen sie die illegalen Migranten, die aus Europa zurückkehren, aufnehmen würden. Bóka sagte, dass die Visegrad-Gruppe – Ungarn, die Tschechische Republik, die Slowakei und Polen – eine gemeinsame Position zur Migration vertrete und fügte hinzu, dass andere Länder wie Österreich und Dänemark „ähnliche Lösungen wie Ungarn anbieten“. „Die Position der deutschen Regierung ist jedoch eine ganz andere“, sagte Bóka.