EU-Minister nennt Ungarns EU-Mitgliedschaft unbestreitbar

Ungarns EU-Mitgliedschaft stehe nicht in Frage, die EU könne eine sehr nützliche Plattform für die Zusammenarbeit sein, aber anstatt die Mitgliedstaaten zu stärken, „sehen wir, wie sich die Europäische Kommission in eine politische Kommission verwandelt“, sagte der Minister für EU-Angelegenheiten János Bóka in einem Interview mit der österreichischen Tageszeitung Kurier – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In Bezug auf die Ungarn vorenthaltenen Gelder bezeichnete Bóka die Angelegenheit als politisch motiviert und betonte, dass es keine rechtliche Grundlage für den Rechtsstaatlichkeitsmechanismus gebe, der daher schon vor langer Zeit gegen das Land hätte geschlossen werden müssen. Auf die Frage nach Ungarns Veto gegen die Aufnahme von Beitrittsgesprächen mit der Ukraine in Brüssel sagte Bóka, dass die Ukraine nicht alle der sieben Kriterien für die Zuerkennung des Kandidatenstatus erfüllt habe. In Bezug auf die Einwanderung verwies der Minister auf „zwei Säulen“ der ungarischen Position, nämlich den Schutz der EU-Außengrenzen und eine Regelung, die die Bearbeitung von Asylanträgen außerhalb der EU vorschreibt. Im Zusammenhang mit dem Gazastreifen erklärte Bóka, Ungarns Position stimme mit der der EU überein, wonach Staaten, die gegen den Terrorismus kämpfen, das Recht auf Selbstverteidigung haben und die Geiseln sofort und bedingungslos freigelassen werden müssen.

