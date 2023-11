Bóka: EU-Position zur Migration nähert sich der Position Ungarns an

Die Position der Europäischen Union in der Migrationsfrage hat sich in vielen Aspekten der Position angenähert, die Ungarn seit einem Jahrzehnt vertritt, sagte der Minister für EU-Angelegenheiten, János Bóka, am Donnerstag in einem Podcast mit dem Staatssekretär für internationale Kommunikation und Beziehungen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Im Gespräch mit Zoltán Kovács in seinem neuesten „The Bold Truth about Hungary“-Podcast sagte Bóka, der Fokus der EU liege nun mehr auf dem Schutz der Außengrenzen und auf der Bekämpfung der Ursachen der Migration. „Ich sage nicht, dass wir schon so weit sind, und ich sehe sehr wichtige politische Diskussionen und vielleicht politische Kämpfe vor uns“, sagte Bóka. „Ich denke, was noch nicht da ist, ist die Einsicht, dass wir keine Migrationspolitik haben, wenn nicht die Europäische Union oder ihre Mitgliedsstaaten entscheiden, wer in das Gebiet der Europäischen Union einreisen darf“. Er argumentierte, dass die Migrationspolitik von der Grundannahme ausgeht, dass die EU entscheidet, wer in ihr Gebiet einreisen darf.

„Dies ist etwas, das wir im Namen der Europäischen Union im Interesse der gesamten Europäischen Union tun, und wir sollten dabei die angemessene finanzielle und technische Unterstützung erhalten und nicht Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof, die uns daran hindern, die Außengrenzen wirksam zu schützen“, sagte der Minister. Wenn man die Migrationspolitik aus einer moralischen Perspektive betrachte, führe dies dazu, dass man Asylpolitik mit Migrationspolitik, Arbeitspolitik mit Migrationspolitik und Grenzschutz mit der Aufnahme von Asylbewerbern verwechsle. „All diese Dinge geraten durcheinander, weil die Moral die Tendenz hat, Themen unterschiedlicher Natur miteinander zu vermischen und einen einheitlichen Ansatz zu wählen, der für eine effektive Politikgestaltung und -umsetzung nicht geeignet ist“, sagte Bóka.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Er sagte, eine Lösung sei – wie die ungarische Regierung schon vor langer Zeit gesagt habe – dass die EU es den Mitgliedsstaaten überlassen solle, sich mit Fragen zu befassen, die sie nicht effektiv handhaben könne. Eine andere, so Bóka weiter, sei, dass die EU-Institutionen den Vorschlägen und Erfahrungen der Mitgliedstaaten mehr Aufmerksamkeit schenken sollten, die die Außengrenzen der EU schon seit geraumer Zeit schützen und die genau wissen, wie die EU ihnen die Arbeit erleichtern und den Grenzschutz effektiver gestalten könnte.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

„Ich denke, die Lösungen liegen auf dem Tisch“, sagte Bóka. „Es ist nicht so schwer zu erkennen, aber es braucht politische Verantwortung und politisches Engagement.“ Auf die Frage, ob der EU-Beitritt der Ukraine und die Unterstützung für die Ukraine mit der Überarbeitung des mehrjährigen Finanzrahmens verbunden seien, sagte Bóka, dies widerspreche dem Geist der Verträge. Er sagte, die Erweiterung sei seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine zu einem „geopolitischen Projekt“ geworden, das nicht auf der Erfüllung objektiver Kriterien beruhe. Auf die Frage, ob Ungarn eine Einigung mit der Europäischen Kommission erzielen und Zugang zu den ihm zustehenden EU-Mitteln erhalten könne, sagte der Minister, er glaube, dass eine Einigung erzielt werden sollte, und er hoffe, dass dies der Fall sein werde.