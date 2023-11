Ein hochpathogener Strang der Vogelgrippe, H5N1, wurde in einer Entenfarm in Hajdúnánás in Ostungarn entdeckt, so die Lebensmittelsicherheitsbehörde Nébih am Dienstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In dem Betrieb, in dem 22.500 Tiere gehalten werden, hat die Keulung bereits begonnen, so Nébih. Nébih forderte die Landwirte auf, die seuchenhygienischen Vorschriften einzuhalten und die Tiere an gefährdeten Standorten in geschlossenen Räumen zu halten.