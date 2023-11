An der Übung „Adaptive Hussars 23“ sind alle Streitkräfte beteiligt

An der internationalen Militärübung „Adaptive Hussars 23“ ist die Gesamtheit der ungarischen Streitkräfte beteiligt, sagte Verteidigungsminister Kristóf Szalay-Bobrovniczky am Montag in Hajdúhadház – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Militärübung sei die größte in Ungarn in den letzten 30 Jahren, sagte Szalay-Bobrovniczky auf einer Pressekonferenz vor der Besichtigung der Übung und bezeichnete sie als Test für die ungarischen Streitkräfte, die Zusammenarbeit mit den Verbündeten und die ungarische öffentliche Verwaltung. „Dieser Test läuft bisher sehr gut, aber wir müssen natürlich das Ende abwarten, bevor wir die endgültigen Schlussfolgerungen ziehen können“, sagte der Minister.

Ziel der Übung ist es, die Bereitschaft des Militärs und seine Reaktion auf eine imaginäre Situation, die die Sicherheit Ungarns bedroht, zu testen, so der Minister. Außerdem werden die Fähigkeiten der zivilen öffentlichen Verwaltung in Bezug auf Truppenbewegungen und Logistik getestet, fügte er hinzu. Szalay-Bobrovniczky betonte, wie wichtig es sei, die Fähigkeit zur Zusammenarbeit mit Verbündeten zu testen, und wies darauf hin, dass auch mehrere NATO-Streitkräfte an der Übung teilnähmen.

Er wies darauf hin, dass Ministerpräsident Viktor Orbán am Montag auch einige Elemente der Übung inspiziert habe, nämlich eine Brückenbauübung in Tiszaroff und eine Absprungübung von italienischen und ungarischen Fallschirmjägern in Nyíregyháza. An der Übung „Adaptive Hussars 23“ sind rund 5.000 ungarische Soldaten beteiligt, darunter 500 Reservisten, sagte er. Der Befehlshaber der Streitkräfte, Gábor Böröndi, erklärte, an der Übung seien Land-, Luft- und Seestreitkräfte beteiligt. Das Luftverteidigungssystem sei aktiviert worden, und die Luft- und Bodentruppen seien in Bewegung, sagte er. „Dies ist ein Test für die Vorbereitungen, die wir in den letzten Jahren getroffen haben“, fügte er hinzu.