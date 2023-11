Ungarn: Landesweite NATO-Militärübung findet im November statt

Die ungarischen Streitkräfte werden vom 2. bis 26. November eine multinationale Militärübung mit dem Namen „Adaptive Hussars 23“ unter Beteiligung von NATO-Streitkräften auf dem gesamten Staatsgebiet durchführen, erklärte der Verteidigungsminister am Donnerstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Übung zielt darauf ab, die ungarischen Verteidigungskapazitäten zu testen und die Zusammenarbeit mit der öffentlichen Verwaltung in einer Zeit zu stärken, in der „wir in einer Ära der Bedrohung Europas durch illegale Einwanderung und Terrorismus leben“, zitierte das Verteidigungsministerium den Minister Kristof Szalay-Bobrovniczky. Während der Übung sei mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen von Militärfahrzeugen auf öffentlichen Straßen zu rechnen, so das Ministerium. Es riet den Ungarn, vorsichtiger zu fahren und dankte ihnen und der Öffentlichkeit für ihre Geduld.