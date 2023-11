Verteidigungsminister eröffnet Übung Adaptive Hussars 23

Die ungarische Regierung sieht die Sicherheit der Ungarn und die Wahrung des Friedens als ihre Priorität an, sagte der Verteidigungsminister am Dienstag in Hódmezővásárhely bei der Eröffnungsveranstaltung der internationalen Militärübung „Adaptive Hussars 23“ in Anwesenheit von Präsidentin Katalin Novák – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Kristóf Szalay-Bobrovniczky sagte, Ungarn baue ein Militär auf, das in der Lage sei, sich in enger Zusammenarbeit mit seinen Verbündeten allen sicherheitspolitischen Herausforderungen zu stellen. In der gegenwärtigen „Ära der Gefahren“ sei Europa mit Krieg, illegaler Migration und der Bedrohung durch den Terrorismus konfrontiert, sagte Szalay-Bobrovniczky. Der nationale Sicherheitsdienst hat vor der Möglichkeit gewarnt, dass „ausgebildete Soldaten terroristischer Organisationen und damit die Bedrohung durch den Terrorismus an den Grenzen Ungarns auftauchen könnten“, sagte er. Gleichzeitig florieren die Streitkräfte und die Verteidigungsindustrie mit neuen Fabriken, erfolgreichen Rekrutierungen und Leistungen, die zeigen, dass „die Streitkräfte ein neues Niveau erreicht haben“, sagte er. Die Adaptive Hussars 23, eine komplexe internationale Übung mit Teilnehmern aus Italien, der Türkei, Kroatien und den USA, findet in mehreren Teilen des Landes statt, an der ein Großteil der Streitkräfte und der öffentlichen Verwaltung beteiligt ist, sagte er.

Bei der Übung gehe es darum, die Verteidigungsfähigkeiten des Landes zu testen und weiterzuentwickeln, sagte er. In der Anfangsphase sind etwa 1.000 Soldaten beteiligt, davon 340 ausländische und 170 ungarische. Neben den ungarischen und ausländischen Militäreinheiten, die in Ungarn stationiert sind, sind rund 4.500 Angehörige der ungarischen öffentlichen Verwaltung an der Übung beteiligt, sagte er. Adaptive Hussars 23 ist die größte Übung der ungarischen Streitkräfte in diesem Jahr, „ein Test für alles, was wir bisher aufgebaut und geschaffen haben. Wir werden sehen, wo wir stehen und was und wie wir uns weiter verstärken sollten“, sagte er. Die Übung werde die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Zweigen der öffentlichen Verwaltung und den Soldaten verbessern, während die Beamten besser wüssten, wie sie sich gegenseitig bei gemeinsamen Aufgaben helfen könnten, sagte er. Im militärischen Leben „müssen wir immer auf das Beste hoffen, aber auf das Schlimmste vorbereitet sein. Wir müssen bereit sein, das zu tun, was für unsere Familie, unsere Ortschaften und das Land getan werden muss…“ sagte Szalay-Bobrovniczky.