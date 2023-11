Budapest feiert 150-jähriges Jubiläum

Budapest feiert am Wochenende sein 150-jähriges Bestehen unter anderem mit einer Reihe von Aufführungen, Konzerten und einer Open-Air-Ausstellung. Budapest wurde am 17. November 1873 durch den Zusammenschluss der Städte Pest, Buda und Óbuda gegründet – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das Rathaus öffnet seine Passage, die die Károly körút mit der Városház-Straße verbindet, für die Öffentlichkeit und wird am Freitag nach Einbruch der Dunkelheit Schauplatz einer Lichtshow sein. Auch der Innenhof des Rathauses und das Merlin-Theater werden für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Der Budapester Bürgermeister Gergely Karácsony und seine Stellvertreterin Kata Tüttő haben am Freitagmorgen in einer feierlichen Versammlung Ehrenbürgerschaften verliehen. Zu den Preisträgern gehörten der Schriftsteller und Wissenschaftler Vilmos Csányi, der Schauspieler János Gálvölgyi, der Schauspieler Tamás Jordán und die Fotografin Éva Keleti. Der 1956 verstorbene Revolutionär Imre Mécs wurde posthum geehrt. Die Stadt veranstaltete am Freitagabend einen Galaabend im Vígszínház.