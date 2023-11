Gut besuchte Berufs- und Bildungsmesse in Györ

Am 17. November veranstaltete die Audi Hungaria Deutsche Schule Győr zum vierten Mal eine Berufs- und Bildungsmesse, die auch in diesem Jahr regen Zulauf verzeichnen konnte.





Die Veranstaltung zählte außer den eigenen Schülerinnen und Schülern mehr als 500 interessierte Besucherinnen und Besucher aus der Region, aus manchen Schulen kamen ganze Klassen in Begleitung ihrer Lehrkräfte. Unter den nahezu 30 Ausstellern befanden sich zahlreiche Hochschulen und Universitäten sowie Unternehmen aus dem In- und Ausland, die schon von Anfang an dabei sind, aber auch einige, wie zum Beispiel die Universität Pécs und die Corvinus Universität, die zum ersten Mal teilnahmen.

In der Aula der Schule waren die Informationsstände aufgebaut, wo sich die Jugendlichen je nach Interesse über unterschiedliche Studiengänge und Ausbildungsmöglichkeiten informieren konnten. Im Laufe des Vormittages hielten in mehreren Klassenräumen verschiedene Unternehmen und Bildungseinrichtungen Informationsvorträge und Präsentationen, die allesamt sehr gut besucht waren.

Schulleiter Dirk Lange betonte in seiner Begrüßungsansprache, dass es das Ziel der Veranstaltung sei, den Schülerinnen und Schülern ein möglichst umfassendes Informationsangebot zu präsentieren, um sie bei der Entscheidungsfindung im Hinblick auf ihre Berufswahl zu unterstützen. Es sei sehr wichtig, dass die zukünftigen Absolventinnen und Absolventen verlässliche Informationen aus erster Hand erhalten, um dann später die richtige Wahl treffen zu können. Dazu trugen auch ehemalige Schülerinnen und Schüler der Audi Hungaria Deutsche Schule bei, die in vielen persönlichen Gesprächen über ihre Erfahrungen berichteten.

Die größten Publikumsmagneten waren aufgrund ihrer Bekanntheit auch dieses Mal die namhaften Universitäten, die Audi AG und die Audi Hungaria sowie die Stände von BOS, KACO und MAN. Letztere sind wichtige Partnerunternehmen der schulinternen dualen Berufsausbildung, die sich in der praktischen Ausbildung der zukünftigen „Fremdsprachlichen Industriekaufleute“ engagieren.

Aufgrund der hohen Besucherzahlen sowie der durchweg positiven Rückmeldungen vonseiten der ausstellenden Unternehmen und Bildungseinrichtungen können die Organisatoren auch die 4. Berufs- und Bildungsmesse der Audi Hungaria Deutsche Schule Győr mit Recht als erfolgreiche Veranstaltung verbuchen.

Weitere Informationen sind hier zu finden:

https://audischule.hu/de/audi-hungaria-deutsche-schule

https://audischule.hu/de/berufliche-bildung

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren