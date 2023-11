Navracsics wird Leiter des neuen Ministeriums für öffentliche Verwaltung

Ab Januar wird ein neues, unabhängiges Ministerium für Regionalentwicklung und öffentliche Verwaltung unter der Leitung von Tibor Navracsics eingerichtet, kündigte der Leiter des Ministerpräsidentenbüros, Gergely Gulyás, am Dienstag an – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Navracsics sei als „Vater“ des gegenwärtigen Systems der öffentlichen Verwaltung am besten geeignet, das Ministerium zu leiten, sagte Gulyás bei einer Versammlung von Regionalverwaltern. Die ungarischen Behörden hätten sich in Krisensituationen „ausgezeichnet“, sagte Gulyás und verwies auf ihren Beitrag während der Coronavirus-Pandemie und ihre Hilfe für Flüchtlinge in Ungarn nach dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine. Navracsics sagte, dass die Errungenschaften der letzten 13 Jahre im Bereich des Kundendienstes beibehalten und eine Kultur der Zusammenarbeit geschaffen werden müssten. „Wir können eine kundenfreundliche öffentliche Verwaltung sowie eine Entwicklungspolitik schaffen, die auf der Grundlage der Zusammenarbeit zwischen den Kreisämtern und den Komitatsverwaltungen die Ungleichheiten zwischen den verschiedenen Teilen des Landes erfolgreich abbaut“, sagte er und fügte hinzu, dass der Staat seiner verfassungsmäßigen Pflicht nachkomme, seinen Bürgern und dem Gemeinwohl zu dienen.

