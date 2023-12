5 Top Werkzeuge fürs Heimwerken

Heimwerken ist nicht nur ein nützliches Hobby, sondern auch eine lohnende Betätigung. Ob im Innenbereich oder im Garten, es gibt ständig ein neues Projekt, mit dem Sie sich kreativ austoben können. Wir stellen Ihnen die fünf Top-Werkzeuge für alle Heimwerker vor, die in keiner Werkstatt und in keinem Werkzeugkoffer fehlen dürfen. Achten Sie dabei immer auf beste Qualität, um möglichst lange von Ihrem Hilfsmittel zu profitieren!

Die Schlagbohrmaschine – durchdringt auch härtere Materialien



Hochwertige Anbieter wie Milwaukee Werkzeuge setzen bei der Herstellung von Elektrowerkzeugen auf maximale Qualität. Bei einer Schlagbohrmaschine ist das wichtig, denn sie muss harte Materialien wie Beton und Stein mühelos durchdringen. Sie bauen gerade das Fundament für Ihre Terrasse im Garten oder möchten neue Wege legen? Achten Sie beim Kauf Ihrer Schlagbohrmaschine auf eine hohe Wattzahl und optimale Leistung. Wichtig ist außerdem, dass Sie zwischen Normalbohrmodus und Schlagbohrmodus wechseln können. So haben Sie ein 2- in 1- Gerät für noch effizientere Nutzung.



Der Akku-Kombihammer – unterstützt Sie bei allen Projekten



Ob Sie die Gartenhütte abreißen oder einen Durchbruch zur Terrasse bauen – ein Akku-Kombihammer ist Ihr schlagkräftiger Begleiter. Anders als die Schlagbohrmaschine bohrt er nicht nur Löcher in Beton, sondern hilft Ihnen auch beim Durchbruch. Sehr gut geeignet ist dieses Tool außerdem für die Entfernung von Fließen. Wollten Sie im Badezimmer des Gartenhauses nicht ohnehin gerade renovieren? Dann darf der Akku-Kombihammer in Ihrer Ausrüstung nicht fehlen. Für maximale Flexibilität entscheiden Sie sich für ein akkubetriebenes Modell. Es gibt Ihnen mehr Bewegungsfreiheit und lässt sich nach getaner Arbeit im Handumdrehen wieder aufladen.



Die Wasserwaage – nur so wird es wirklich gerade



Obwohl die Wasserwaage nicht besonders teuer ist und optisch kaum auffällt, gehört sie zu den wichtigsten Werkzeugen eines jeden Heimwerkers. Sie stellt sicher, dass Ihre Arbeit genau ausgerichtet ist. Stellen Sie sich vor, Sie bauen ein Gartenhaus und das Fensterbrett ist schief. Eine Katastrophe, die sich am Ende nur schwer begradigen lässt. Mit der Wasserwaage prüfen Sie schon während des Bauvorgangs, ob Sie bei der Konstruktion wirklich gerade arbeiten.



Wasserwaagen existieren in unterschiedlichen Breiten und Größen, sodass flexibles Arbeiten möglich ist. Nutzen Sie das Werkzeug häufig, kann eine digitale Variante eine gute Entscheidung sein. Anstatt Libellen abzulesen, können Sie sich bei digitalen Wasserwaagen auf eine elektronische Angabe verlassen. Für den häufigen Gebrauch lohnt sich die Investition, da Sie beim Ablesen eine Menge Zeit sparen können.



Präzision mit der Stichsäge – für den Innen- und Außenbereich wichtig



Die Stichsäge ist das perfekte Werkzeug für detaillierte Schnitte in Holz, Metall oder Kunststoff. Mit Hilfe dieses Werkzeugs können Sie komplexe Schnitte und Kurven realisieren, die mit anderen Sägen unmöglich wären. Ob für den Zuschnitt von Holzbrettern für den Garten oder für den Bau Ihrer Küche – ohne Stichsäge kommen Hobby-Heimwerker nicht weit. Achten Sie bei der Auswahl auf eine hohe Sägeleistung, verstellbare Geschwindigkeitseinstellungen und die Möglichkeit, Sägeblätter schnell und ohne Zusatzwerkzeug zu wechseln. Einige Modelle bieten Ihnen zudem eine integrierte Staubabsaugung oder einen Adapter, an den Sie den Staubsauger anschließen können. Das hilft dabei, den Arbeitsbereich sauber und staubfrei zu halten – für noch präziseres Arbeiten.



Der Akkuschrauber – ein Segen für Vielschrauber



Eine einzelne Schraube drehen Sie mühelos mit dem Schraubenzieher fest doch dann erlahmt die Kraft. Im Heimwerkerbereich kommt kaum ein Haushalt ohne Akkuschrauber aus, es ist das vielleicht am häufigsten verwendete Werkzeug. In Windeseile drehen Sie Schrauben ein und aus, ohne dabei das Holz zu beschädigen. Selbst aus Beton lassen sich mit dem Akkuschrauber Schrauben ausdrehen, ohne dass Sie dabei Ihre volle Kraft für den Schraubenzieher aufwenden müssen.



Achten Sie bei der Auswahl auf einen starken Lithium-Ionen-Akku und ein kompaktes Design. So stellen Sie sicher, dass Sie auch an schwer zugängliche Stellen gelangen. Mit einer variablen Drehzahlsteuerung stellen Sie sich bei der Arbeit optimal auf die Ausgangsbedingungen ein. Es gibt zahlreiche unterschiedliche Modelle, für den Hobbyheimwerker kann die Einsteigervariante bereits ausreichend sein. Nutzen Sie den Akkuschrauber häufig, schauen Sie nach Zusatzfunktionen wie einem Drehmomentregler. So verhindern Sie, dass das Material über die Maßen hinaus beansprucht wird.

Fazit: Do-it-yourself wird beliebter – es braucht also Werkzeuge



Die Beliebtheit von hausgemachten Projekten in Heim und Garten steigt seit einigen Jahren an. Immer mehr Menschen „machen es selbst“ und müssen dafür auf das passende Werkzeug zurückgreifen. Ein Werkzeugkoffer mit Klassikern wie Hammer, Zange, Meißel, Nägeln, Schrauben und Handsäge darf hier natürlich nicht fehlen, für Hobbyheimwerker muss es aber etwas mehr sein. Achten Sie beim Kauf elektronischer Werkzeuge immer auf die TÜV-Prüfung, um bei der Nutzung auf Nummer sicher zu gehen. Manchmal lohnt es sich, den ein oder anderen Euro mehr auszugeben, wenn Sie dafür ein hochwertiges Produkt erhalten. Gerade Vielnutzer profitieren davon, wenn Ihr Werkzeug einige Jahre hält.



Amelie Müller, Copywriterin: Sie schreibt seit 2017 Texte und hat viele Erfahrungen im SEO-Bereich gesammelt. Sie erstellt klare und effektive Texte, die sie leicht an die Bedürfnisse des Kunden anpassen kann. Darüber hinaus konzentriert sie sich auch auf Technologiethemen und einige ihrer Texte sind auf produktimdetail.de zu finden.

