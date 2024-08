Private Hausrenovierung? Diese Werkzeuge sollten unbedingt vorhanden sein

Eine gelungene Hausrenovierung beginnt mit der richtigen Auswahl an Werkzeugen. Denn nur mit dem passenden Equipment arbeiten Sie effizient, sicher und erzielen ein professionelles Ergebnis. Welche Werkzeuge sich dabei unbedingt in Ihrem Kasten oder Ihrer Werkstatt befinden sollten, schauen wir uns in diesem Artikel an.

Im Gegensatz zu einer komplexeren Sanierung oder Modernisierung der eigenen vier Wände sind herkömmliche Renovierungen meist ohne die Hilfe von professionellen Handwerkern möglich – und mehr als ein Drittel aller Deutschen unterziehen ihre Wohnräume kleinen bis hin zu größeren Schönheitsreparaturen im Jahr.

Grundausstattung für jeden Heimwerker

Beginnen wir mit den Basics, die sich auch ohne das Ziel einer Renovation in den meisten Haushalten bereits vorfinden lässt: Hammer, Schraubenzieher (sowohl Kreuzschlitz und Schlitz), Maßband, Wasserwage und Zange gehören in jeden Werkzeugkasten. Ohne sie geht bei den meisten kleineren Reparaturen und Anpassungen nichts.

Elektrowerkzeuge erleichtern viele Arbeiten erheblich. Eine Bohrmaschine mit verschiedenen Bohrern, ein Akkuschrauber und eine Stichsäge sollten ebenfalls zur Grundausstattung gehören. Mit diesen Geräten können Sie Löcher bohren, Schrauben festziehen und zum Beispiel Holz oder Kunststoff zuschneiden. Hier geht es allerdings nicht nur um die Zeiteinsparung, sondern auch um die verlässliche Präzision und Sicherheit.

Spezialwerkzeuge für bestimmte Aufgaben

Für größere Projekte benötigen Sie möglicherweise auch spezielleres Werkzeug. Beim Ausbau alter Bodenbeläge oder Wandverkleidungen sind Meißel, Brecheisen und eine gute Handkreissäge unentbehrlich. Hier muss besonders präzise gearbeitet werden; neue Fußleisten oder Verkleidungen benötigen genaue Maße und Schnitte.

Im Bereich Innenausbau sind Werkzeuge für Malerarbeiten (Pinsel, Rollen, Farbmischbecher), Bodenbeläge (Teppich- & Cuttermesser) und Trockenbau (Spachtel, Schleifpapier) von Wichtigkeit.

Für Arbeiten im Außenbereich wie Fassadenrenovierung oder Dachreparatur benötigen Sie möglicherweise noch spezifischere Werkzeuge – wie neben einer Leiter und einem Gerüst etwa Hammerbohrer und spezielle Dichtstoffe.

Worauf sollte beim Kauf von Werkzeug geachtet werden?

Qualität sollte immer im Vordergrund stehen. Es lohnt sich, auf Markenqualität zu achten und vor dem Kauf einen Blick in die Kundenbewertungen zu werfen. Viele Vergleichsportale bringen zudem jährlich überarbeitete Testberichte hervor, die bei der Entscheidung helfen können.

Sicherheit ist ein weiterer wichtiger Aspekt. Wählen Sie Werkzeuge mit ergonomischen Griffen und verwenden Sie sie stets und nur gemäß den Herstellerangaben. Tragen Sie notwendige Schutzkleidung wie Arbeitshandschuhe, Schutzbrille und Gehörschutz. Rund 250.000 Heimwerkerunfälle passieren pro Jahr und korrekter Schutz kann die Wahrscheinlichkeit, dass Sie Teil dieser Zahl werden, drastisch reduzieren.

Ständig gibt es neue, spannende Produkte, die versprechen, die Arbeit noch einfacher zu machen. So gibt es beispielsweise Akku-Systeme, die mit verschiedenen Aufsätzen kombiniert werden können, oder smarte Werkzeuge, die mit einer App verbunden sind. Informieren Sie sich gerne regelmäßig über die neusten Entwicklungen – aber überlegen Sie auch zweimal, ob diese Werkzeuge für Ihr Unterfangen wirklich notwendig sind.

Fazit

Ein gut ausgestatteter Werkzeugkasten ist die halbe Miete für Ihre nächste erfolgreiche Hausrenovierung. Mit den richtigen Tools arbeiten Sie schneller und sicherer – und das Ergebnis sieht auch noch professionell aus.

Die andere Hälfte allerdings besteht aus Wissen. Informieren Sie sich vorab über Techniken und Materialien, sowie über etwaige Baubestimmungen und Sicherheitsvorschriften. Es gibt Dinge die, auch wenn sie noch so klein erscheinen, dennoch die Expertise von Profis benötigt. Dazu gehört beispielsweise alles, was die generelle Struktur des Hauses betrifft – oder bei Arbeiten mit Elektrizität.

Mit beidem fest gewappnet steht Ihrem Upgrade zuhause nichts mehr im Wege.