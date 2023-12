Kunsteisbahnen in Budapest und am Balaton

Die äußerst beliebte Eislaufbahn im Stadtwäldchen – Városliget – von Budapest empfängt in der Saison etwa 270 Tausend Besucher. Sie gilt als größte und zweitälteste Kunsteisbahn in Mitteleuropa.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Auf einer mehr als 12 Tausend Quadratmeter großen Eisfläche bietet die Anlage zwischen Heldenplatz und der Burg Vajdahunyad hervorragende Bedingungen zum Eislaufen und für den Skate-Unterricht. Weitere Annehmlichkeiten sind der Verleih von Schlittschuhen, Schlittschuh-Schleifservice und gastronomische Einrichtungen. Dieist täglich geöffnet. An den Feiertagen zum Jahresende ist die Eisbahn in der Regel von 10 bis 14 Uhr sowie 16 bis 21 Uhr geöffnet, lediglich am 24. Dezember 2023 bleibt sie geschlossen. Am 27. Dezember kann auch von 21.30 bis 0.30 Uhr, am 31. Dezember nur von 10 bis 14 Uhr und am 1. Januar nur von 16 bis 21 Uhr Schlittschuh gelaufen werden.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Der Balaton mit seiner riesigen Wasserfläche wäre ideal zum Eislaufen. Doch leider sind die Temperaturen für das Zufrieren des Sees auch in diesem Winter bisher viel zu mild. Dennoch muss man am See nicht auf Winterfreuden verzichten: die herrliche Umgebung lädt zu Winterspaziergängen ein und in einigen Ortschaften öffnen im Dezember Kunsteisbahnen. In Balatonboglár eröffnete bereits am zweiten Adventswochenende unweit des Hafens eine Eisbahn mit Schlittschuhverleih. Diese steht Eislaufbegeisterten und Eishockeyspielern seitdem montags bis donnerstags von 14 bis 20 Uhr, freitags bis 21 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 21 Uhr zur Verfügung. Ein Stand mit Snacks, Glühwein und anderen Getränken sorgt für das leibliche Wohl.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

In Salföld wurde am 3. Dezember die gemeinsame Eisbahn des Káli Fecske Restaurants und Kulturzentrums eröffnet. Die Bahn erwartet ihre Besucher donnerstags bis montags von 12 bis 20 Uhr. Schlittschuhe können vor Ort ausgeliehen werden. Für das leibliche Wohl sorgen Glühwein, Punsch und heiße Schokolade, im Restaurant werden festliche Gerichte gereicht.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

In Siófok erwarten am Großen Strandbad – Nagystrand – eine mehr als 380 Quadratmeter große Kunsteisbahn mit herrlichem Blick auf den Balaton, Schlittschuhverleih und heiße Getränke die Besucher. Die Eisbahn ist bis Anfang Februar wie folgt geöffnet: an Schultagen von 14 bis 20 Uhr, an den Wochenenden, Feiertagen und in den Schulferien von 10 bis 20 Uhr. Am 24. Dezember kann von 10 bis 14 Uhr Schlittschuh gelaufen werden. Siófok lädt anlässlich seines 55-jährigen Stadtjubiläums außerdem zu seiner bunten Programmreihe „Winterzauber“ rund um den Wasserturm am Hauptplatz der Stadt ein. Die Besucher erwarten hier festliche Beleuchtung, ein Weihnachtskarussell, heiße Getränke, tolle Konzerte und Kinderprogramme.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

In Keszthely steht Eislauffreunden in der Csík-Ferenc-Promenade vom 15. Dezember bis 15. Januar eine kleine, kostenlos nutzbare Kunsteisbahn mit Schlittschuhverleih und Schlittschuh-Schleifservice zur Verfügung. Die Bahn ist täglich von 11 bis 19 Uhr, am 24. und 31. Dezember von 11 bis 15 Uhr geöffnet. Für gute Stimmung sorgt eine musikalische Untermalung. Das Parken in der Stadt ist vom 10. Dezember bis 6. Januar kostenlos.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Unterhalb der Burg von Szigliget erwartet am Strandbad eine Kunsteisbahn mit den wohl schönsten Sonnenuntergängen am See, mit Schlittschuhverleih und gastronomischen Einrichtungen ihre Besucher. Unweit davon findet auch das Eisbaden zu Silvester und Neujahr statt. Ausführliche Informationen unter: https://www.facebook.com/szigligetvarudvar

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Die neue Eisbahnanlage unweit des Hafens und entlang der Tagore Promenade in Balatonfüred wird am 20. Dezember um 17 Uhr eröffnet und verspricht mit einer Eisfläche von rund 3000 Quadratmetern eine neue Attraktion am Nordufer des Balatons zu werden.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Die traditionelle Kunsteisbahn der Stadt im Zákonyi-Park wurde bereits am 1. Dezember in Betrieb genommen. Mit einer Fläche von 900 Quadratmetern bietet sie beste Bedingungen zum Eislaufen und Eishockeyspielen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren