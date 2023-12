Eröffnung der Eisbahn am Hafen von Balatonfüred

Mit einem Festakt wurde die neue, dreitausend Quadratmeter große Eisbahn der Stadt eingeweiht. Die besondere Eisbahn an der Uferpromenade von Balatonfüred bietet eine ein Kilometer lange Eisfläche, die sich vom Zákonyi-Park bis zur Széchenyi-Statue an der Tagore-Promenade erstreckt – berichtet balatonfured.hu.

Der durchgehende Eiskorridor verbindet drei Eisbahnen miteinander. Die Eisbahnen auf der Zákonyi-Straße (900 Quadratmeter), dem Vitorlás-Platz (375 Quadratmeter) und der Tagore-Promenade (330 Quadratmeter) eignen sich für verschiedene Eissportarten. Es gibt zwei Verkaufsstellen, eine in der Zákonyi-Straße und eine auf dem Vitorlás-Platz, und zwei Stellen, an denen man sich von der durch Holzplatten geschützten Eisfläche trennen kann. Der Zugang zur Uferpromenade erfolgt über eine Fußgängerbrücke über die Eisbahn am Vitorlás-Platz, aber auch der Park, die Uferpromenade und die Gebäude sind über einen kleinen Umweg erreichbar.

Die spektakuläre und einzigartige mobile Eisbahn, die die Zákonyi-Straße, den Vitorlás-Platz und den Platz vor der Széchenyi-Statue an der Tagore-Promenade verbindet, kostet 1600 Forint pro Erwachsenem, während Studenten und Rentner Tickets für 1100 Forint und Kinder von 3-14 Jahren für 800 Forint kaufen können. Erwachsene Einwohner von Balatonfüred können die Eisbahn zu einem ermäßigten Preis von 900 Forint nutzen, Studenten aus Balatonfüred können für 600 Forint Schlittschuh laufen und Anwohner unter 14 Jahren können kostenlos Schlittschuh laufen.

