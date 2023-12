Laut einer Umfrage der Stiftung Századvég decken sich die Ansichten der europäischen Bürger zu wichtigen Themen mit den Standpunkten der ungarischen Regierung. „Ungarn ist die Stimme Europas“, sagte Áron Hidvégi, der stellvertretende Leiter der Denkfabrik, auf einer Veranstaltung, auf der die Ergebnisse der Umfrage am Donnerstag vorgestellt und diskutiert wurden – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der Umfrage zufolge sind 71 % der Europäer der Meinung, dass ein schneller Waffenstillstand in der Ukraine notwendig ist, und fast alle lehnen es ab, dass Europa Soldaten in die Ukraine schickt. Mit Ausnahme der Befragten in Norwegen waren die meisten der Meinung, dass Europa in Bezug auf Sanktionen gegen Russland auf verlorenem Posten steht, und zwei Drittel lehnten ein härteres Vorgehen gegen China ab. Bence Tuzson, der Justizminister, sagte, die Ergebnisse zeigten, dass „die europäische Elite und die Gesellschaft grundlegend anders denken“. Er bezeichnete es als „Problem“, dass sich die Pole der europäischen Macht verändern, wobei die Europäische Kommission zunehmend die Befugnisse des Europäischen Rates unterläuft und beginnt, sich wie eine Regierung zu verhalten. Dies führe zum Zerfall des Blocks, fügte er hinzu. Er sagte, die Regierung lasse sich ausschließlich vom nationalen Interesse leiten, während in der Mehrheit der Mitgliedstaaten der ideologische Druck „so stark sei, dass das nationale Interesse unterdrückt werde“. Die Umfrage wurde in 27 EU-Mitgliedstaaten sowie im Vereinigten Königreich, Norwegen und der Schweiz durchgeführt, wobei in jedem Land Tausende von Menschen befragt wurden.

