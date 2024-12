Schlittschuhlaufen am Balaton

Insgesamt neun Eislaufbahnen werden rund um den Balaton eröffnet, die erste davon am Samstag, den 30. November in Balatonlelle. Die Bahnen werden nicht nur in der Adventszeit, sondern den ganzen Winter über für Einheimische und Touristen geöffnet sein – berichtet das Reiseportal turizmus.com.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Das letzte Mal konnte man 2017 auf dem See Schlittschuhlaufen, aber die Zahl der Eislaufbahnen am Balaton steigt von Jahr zu Jahr, und so ist es kein Wunder, dass sich immer mehr Gemeinden dazu entschließen, im Winter ihre eigenen Eisbahnen zu eröffnen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Világgazdaság hat eine Liste von Orten zusammengestellt, an denen man im Winter am Balaton Schlittschuhlaufen kann. Als erste eröffnet die Eisbahn in Balatonlelle, die größte ihrer Art am Südufer, eine 1.200 Quadratmeter große, durchgehende Kunsteisbahn, auf der 60 Tage lang Schlittschuh gelaufen werden kann, und ein beheiztes Festzelt mit einer Kapazität von 1.000 Personen, das ungarische und ausländische Besucher mit Unterhaltung, Familien- und Kinderprogrammen sowie Tanzveranstaltungen empfängt.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

„Lelle’s Sunshine Beach ist einer der schönsten Strände am Balaton, es ist schade, dass unsere Gäste ihn bisher nicht außerhalb der Sommersaison sehen konnten. An der Stelle des 30 x 40 Meter großen Fußballplatzes mit Sandbelag bauen wir eine Kunsteisbahn und die dazugehörige Veranstaltungshalle, was sicherlich ein Schritt nach vorne im Leben von Balatonlelle sein wird“, sagte Bürgermeister Miklós Felházi. Darüber hinaus werden auch Balatonalmádi, Balatonboglár, Balatonfüred, Nemesvámos, Siófok, Szigliget, Zamárdi und Veszprém eine Kunsteisbahn eröffnen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Am kommenden Wochenende, am 6. Dezember, wird die größte Kunsteisbahnanlage am Balaton in Balatonfüred im Bereich der Fußgängerzone wieder eröffnet. Die Eisbahn von Balatonfüred mit einer Gesamtfläche von 3.600 Quadratmetern und einem ein Kilometer langen Korridor wird bis zum 2. Februar 2025 geöffnet sein und mehrere Bahnen mit einer speziellen Eisbahn für Kleinkinder umfassen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

In Szigliget kann man im Burghof auf dem Eis rutschen. Die Gemeinde war die erste, die 2017 eine Eisbahn am Strand eröffnete. Später wurde sie auf die Burg von Szigliget verlegt, und der besondere Veranstaltungsort wird jedes Jahr von mehr und mehr Gästen besucht. Es gibt einige Eisbahnen am Balaton, auf denen man kostenlos Schlittschuhlaufen kann, wie zum Beispiel in Zamárdi, aber einige verlangen auch bis zu 2.000 Forint. Die Öffnungszeiten, Dauer und Preise der Eislaufbahnen variieren, es lohnt sich also, sich vorher zu informieren.