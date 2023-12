Balatonfüred hat 2024 viel zu bieten

Balatonfüred wird auch im Jahr 2024 ein breites Spektrum an touristischen Attraktionen bieten, mit Veranstaltungen, die die Identität der Stadt geprägt haben, wie die Jókai-Tage, das Kékszalag, der Anna-Ball, das Weinfest und die Romantische Reformzeit – berichtet das Nachrichtenportal hirbalaton.hu.

Neu ist, dass das in der Huray-Straße errichtete Balatonfüred-Kongresszentrum auch Veranstaltungen beherbergen wird, da das Gebäude nicht nur für Konferenzen genutzt wird, sondern im Theatersaal auch regelmäßig verschiedene kulturelle Veranstaltungen stattfinden werden, schreibt der Balatonfüreder Napló in seiner Festtagsausgabe.

Auf der Promenade werden wieder die beliebten Oldtimer antreten, deren Programm kürzlich einen neuen Besucherrekord verzeichnete. Es wird ein Frühlingsfestival geben, während der Gyógy tér Schauplatz prestigeträchtiger Veranstaltungen bleiben wird, darunter das Anna-Festival, die Primas-Gala und der Opernabend sowie das große Augustkonzert. Buch-Wein-Jazz-Konzerte und literarische Begegnungen werden wieder stattfinden, die Tagore-Promenade wird vom Balatoner Fisch- und Weinfestival bevölkert, und das FüredDixie-Festival sowie das Internationale Gitarrenfestival werden fortgesetzt. Auch an gastronomischen Veranstaltungen wird es nicht mangeln: der alljährlich stattfindende Kochwettbewerb der Jókai-Bohnensuppe im Koloska-Tal, mehrere Veranstaltungen auf der Tagore-Promenade, die Herbstprogramme zum Füreder Erntedankfest und zum Abschluss des Jahres die Krúdy Gaby.

Auch das Angebot an bildender Kunst in der Stadt hat sich erweitert, mit den prestigeträchtigen Ausstellungseröffnungen der Vaszary-Galerie und den Wechselausstellungen der Modernen Galerie, die in diesem Jahr eröffnet wurden, und natürlich mit den Tausenden von Stücken aus der Sammlung von András Szöllősi-Nagy und Judit Nemes. Nächstes Jahr wird die Adventszeit wieder von Konzerten von Kinder- und Erwachsenenchören begleitet, während auf der Eisbahn die Jahresendfeier stattfindet.

