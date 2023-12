Warum können Sportwetten bei Buchmachern ohne Oasis für deutsche Spieler vorteilhaft sein?

Der Wandel in der deutschen Sportwetten-Landschaft ist unverkennbar. Seitdem Wettanbieter in Deutschland berechtigt sind, Wettlizenzen zu erwerben, hat sich das Gesicht der Sportwettenszene deutlich verändert. Vieler der passionierten Wettenden zieht es vor, ausschließlich bei Wettanbietern ohne Oasis zu wetten, die eine Lizenz aus dem Ausland haben.

In diesem Artikel möchten wir Sie darüber informieren, warum es für Spieler aus Deutschland vorteilhafter sein könnte, Ihre Wetten bei Anbietern ohne Oasis zu platzieren. Erfahren Sie hier alle wesentlichen Informationen zu den Vorzügen von Buchmachern mit ausländischen Lizenzen.

Bedeutung der Oasis Datenbank und warum diese implementiert wurde

Die Oasis-Datenbank ist eine Folge des neuen staatlichen Glücksspielvertrags in Deutschland, der seit dem 1. Juli 2021 in Kraft ist. Ihr Hauptzweck ist es, den Schutz der Spieler zu erhöhen und das Risiko der Spielsucht zu minimieren. Wenn aus irgendeinem Grund Wettkonten gesperrt werden, werden die Kontoinhaber in die Oasis-Blockierliste aufgenommen.

Dies bedeutet, dass wenn ein Wettanbieter aus regulatorischen Gründen oder aufgrund einer selbst auferlegten Sperre Schutzmaßnahmen ergreift, dies in der Oasis-Datenbank vermerkt wird. Im Unterschied zu Wettanbietern ohne Oasis ist es bei Wettanbietern mit deutscher Lizenz verpflichtend, sofort eine Anfrage bei Oasis zu stellen. Wenn eine Sperre besteht, sind Wetten verboten, das Spielerkonto wird aufgehoben und es können keine Einzahlungen mehr getätigt werden.

Es ist wichtig zu beachten, dass alle Arten von Sperren, einschließlich die selbst veranlassten, gemeldet werden. Wenn eine Sperre ohne festgelegtes Ende eingerichtet wird, beträgt die Mindestlaufzeit ein Jahr und es erfolgt keine automatische Löschung.

Die Oasis Sperrdatei gilt sowohl für das Online-Glücksspiel als auch für landbasierte Glücksspieleinrichtungen in Deutschland. Bei Oasis steht der Spielerschutz vor dem Datenschutz. Dennoch besteht die Möglichkeit, sich für Anbieter von Sportwetten ohne Oasis zu entscheiden, die eben nicht der Oasis-Regulierung unterliegen.

4 Vorteile für deutsche Spieler bei Sportwetten ohne Oasis

Die Wahl von Sportwetten ohne Oasis kann Spielern aus Deutschland erhebliche Vorzüge bieten, die für viele Benutzer in der Anwendung wichtiger sein könnten als eine mögliche Aufnahme in das Sperrverzeichnis. Denn Wettanbieter, die nicht in Deutschland ansässig sind, unterliegen nicht den strengen deutschen Glücksspielgesetzen und bringen viele Vorteile mit sich.

Nachstehend erläutern wir die 4 entscheidenden positiven Aspekte, die gegenwärtig mit Sportwetten bei lizenzierten Betreibern außerhalb Deutschlands einhergehen:

1. Kein Limit von 1.000 Euro für monatliche Einzahlungen bei Sportwetten

Mit den neuen Regulierungen vom Glücksspielvertrag ist die monatliche maximale Einzahlung bei Sportwettenanbietern mit einer deutschen Lizenz auf 1.000 Euro beschränkt. Diese Regel ist nicht auf einzelne Buchmacher beschränkt, sondern betrifft die gesamte Bandbreite aller Wettanbieter. Jeder Benutzer, unabhängig von seinen finanziellen Verhältnissen, ist von dieser Bestimmung betroffen.

Die Möglichkeit, höhere Einzahlungsgrenzen zu beantragen, existiert zwar theoretisch, ist aber in der Praxis kaum umsetzbar. Wer nicht bei Wettanbietern ohne Oasis spielt und eine Erhöhung des Einzahlungslimits anstrebt, muss faktisch seine gesamte finanzielle Situation offenlegen. Dies steht in keinem Zusammenhang mit seriösen Wetten, Datenschutz und dem Schutz der Persönlichkeitsrechte.

2. Erhöhte Auszahlungsgrenzen

In Deutschland sind die Auszahlungsgrenzen bei Wettanbietern generell festgesetzt. Einige Anbieter begrenzen in ihren Geschäftsbedingungen die Auszahlungen auf kleinere Beträge und nur in bestimmten Schritten.

Dies stellt für Highroller eine Herausforderung dar, da sie nicht in der Lage sind, sich ihre potenziell hohen Gewinne auf einmal auszahlen zu lassen wegen dieser Auszahlungsbeschränkungen. Im Gegensatz zu Wettanbietern für Sportwetten ohne Oasis, muss die Auszahlung der Gewinne aus Highroller-Wetten nur schrittweise erfolgen.

3. Beschränkungen bei Angeboten

Die Landschaft der Sportwetten hat sich grundlegend gewandelt durch die Einführung des neuen Glücksspielvertrags. Wetten sind jetzt nur noch auf echte sportliche Veranstaltungen möglich, was viele zuvor attraktive Angebote aus dem Programm nimmt.

In Deutschland ist es beispielsweise nun nicht mehr gestattet, auf Trainerwechsel oder Spielertransfers zu wetten. Wetten auf soziale oder politische Ereignisse sind vollständig verboten. Auch die Option, schnelle Live-Wetten zu platzieren, wurde gestrichen.

Darüber hinaus werden bestimmte sportliche Betätigungen in Deutschland nicht als „Sport“ klassifiziert. Daher haben deutsche Wettanbieter ihre Quoten für UFC- oder MMA-Kämpfe eingestellt, obwohl diese Kampfarten weltweit weitgehend anerkannt sind. Im Gegensatz zu Sportwetten ohne Oasis sind in Deutschland auch Wetten auf eSport, unabhängig von der Disziplin, nicht erlaubt.

4. Keine Einschränkungen bei Promotion und Bonus Angeboten

Die jüngsten Änderungen im Glücksspielstaatsvertrag beinhalten auch neue Regelungen, die sich auf die Werbung und Bonusangebote deutscher Wettunternehmen beziehen. Es ist nun explizit verboten, neue Kunden durch aggressive und anstößige Marketingmaßnahmen zu akquirieren oder bestehende Kunden zu zusätzlichen Wetten zu bewegen.

Diese Einschränkungen führten zu einer erheblichen Reduzierung der Rabatte auf Bonusangebote, die oft als zentrales Element der Marketingstrategien eingesetzt wurden. Diese Regelungen zielen darauf ab, problematisches Spielverhalten zu kontrollieren und verantwortungsvolles Wetten zu fördern.

Dagegen können vor allem Neukunden bei Wettanbietern ohne Oasis von attraktiven Willkommensangeboten profitieren, die den Einstieg in das Wetten mit mehr Bonusgeld ansprechender machen.

Bedeutend: Lizenzüberprüfung vor der Anmeldung bei Sportwetten-Anbietern außerhalb Deutschlands

Bevor Sie sich bei einem Wettanbieter ohne Oasis registrieren, ist es von großer Bedeutung, die Glaubwürdigkeit des Anbieters intensiv zu untersuchen. Ein Sicherheitscheck ist unabdingbar, bevor Sie ein Konto bei einem Wettanbieter eröffnen. Ein gültige Wettlizenz ist ein unverkennbares Zeichen für die Seriosität eines Online-Anbieters, obwohl diese nicht aus Deutschland stammen wird.

Die Mehrheit der Buchmacher von Sportwetten ohne Oasis sind im Besitz von Lizenzen aus Curacao. Diese Genehmigungen werden in den Tests der Wettanbieter als besonders wertvoll betrachtet. Die Vergabe von Lizenzen in Curacao erfolgt nach strengen Gesetzen und Vorschriften und die Plattformen stehen unter ständiger Überwachung.

Einige weitere anerkannte Lizenzgeber für Wettanbieter ohne Oasis sind die Malta Gaming Authority, die UK Gambling Commission, die Gibraltar Regulatory Authority oder die Isle of Man Gambling Supervision Commission.

Fazit

Die Bewertung der Vor- und Nachteile von Wettanbietern, die nicht dem Oasis-System angehören, führt zu einer klaren Schlussfolgerung. Die positiven Elemente von Wettanbietern ohne Oasis, die ihren Ursprung nicht in Deutschland haben, überwiegen beträchtlich. Dennoch obliegt die endgültige Entscheidung dem Spieler selbst, der seine individuellen Bedürfnisse und Präferenzen sorgfältig abwägen muss.

Ein unverzichtbares Kriterium, das zwingend beachtet werden muss, ist die Überprüfung der Lizenz des Anbieters. Darüber hinaus bleibt die ständige Erinnerung an verantwortungsvolles Spielen besonders wichtig, insbesondere wenn es um Sportwetten ohne Oasis geht. Glücksspiel bietet eine Fülle von Vorteilen, kann jedoch auch negative Folgen für die finanzielle Lage und die psychische Gesundheit haben, wenn es ohne Verantwortungsbewusstsein betrieben wird!

