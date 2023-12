Der erste in Ungarn hergestellte Lynx läuft vom Band

Der erste ungarische Schützenpanzer Lynx ist am Samstag bei Rheinmetall in Zalaegerszeg (Westungarn) vom Band gerollt, teilte das Verteidigungsministerium mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Kristóf Szalay-Bobrovniczky nannte das Ereignis einen „historischen Meilenstein“ im Entwicklungsprogramm der ungarischen Armee, so eine Erklärung des Ministeriums. Der Minister sagte, der Lynx sei „das modernste Schützenpanzerfahrzeug unserer Zeit, das den kulturellen Wandel widerspiegelt, der in den ungarischen Streitkräften begonnen hat“. Die Schaffung einer modernen, hochtechnologischen Verteidigungsarmee wird sicherstellen, dass die ungarische Armee „nicht nur die Verteidigung unseres Landes effektiv gewährleisten kann, sondern auch ihren Verpflichtungen gegenüber internationalen Verbündeten in vollem Umfang nachkommen kann“, so der Minister.

