Kocsis: Parlament wählt am 26. Februar neues Staatsoberhaupt

Das Parlament wird am Montag das neue ungarische Staatsoberhaupt wählen, erklärte der Fraktionsvorsitzende der regierenden Fidesz auf Facebook – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Präsidentschaftskandidaten müssen von einem Fünftel der Abgeordneten unterstützt werden, um wählbar zu sein, sagte Máté Kocsis nach einer Sitzung des Parlamentsausschusses am Freitag. Er wies darauf hin, dass die Oppositionsparteien anders als 2022 diesmal keinen gemeinsamen Kandidaten aufstellen werden. Die Oppositionspartei LMP hat den Rechtsexperten Péter Hack vorgeschlagen, während Mi Hazánk die Wirtschaftswissenschaftlerin Magdolna Csath für das Amt vorgeschlagen hat, aber keine der beiden Fraktionen hat die erforderliche Anzahl von Abgeordneten, um ihren Kandidaten offiziell zu nominieren, sagte Kocsis. In der Zwischenzeit haben die anderen Oppositionsparteien angedeutet, dass sie sich nicht an der Wahl des Präsidenten beteiligen werden, fügte er hinzu.