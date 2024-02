Orbán: Sulyoks Nominierung für das Präsidentenamt ist auf seine Erfahrung und sein Ansehen zurückzuführen

Ministerpräsident Viktor Orbán hat erklärt, dass die Regierungsparteien Tamás Sulyok, den derzeitigen Vorsitzenden des Verfassungsgerichts, aufgrund seiner Erfahrung in Verfassungs- und Rechtsfragen sowie seiner Kenntnisse der internationalen Bühne und der politischen Institutionen für das Amt des Staatspräsidenten nominiert haben – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Diese Qualitäten und sein berufliches Ansehen machten Sulyok zum am besten qualifizierten Kandidaten für das Amt, sagte Orbán. Der Nominierung seien lange Konsultationen und Verhandlungen, auch innerhalb der Fidesz-Führung, vorausgegangen. Orbán sagte, Ungarn sei ein starkes Land, auch wenn „es jetzt Schwierigkeiten gibt, weil die vorherige Präsidentin zurückgetreten ist“. „Unser Herz blutet immer noch“, vor allem, weil der Rücktritt in einer Angelegenheit erfolgte, in der es einen scharfen Kontrast zwischen der öffentlichen Meinung und der Entscheidung der Präsidentin gegeben hatte, fügte er hinzu. Der Silberstreifen am Horizont sei jedoch, dass die Regierungsparteien bei der Prüfung potenzieller Kandidaten viele Ungarn gefunden hätten, die für das Amt des Präsidenten qualifiziert seien, „was den Glauben an das eigene Land und die eigene Nation stärkt“.

Orbán sagte, dass es das neue Staatsoberhaupt sein werde, das die Einheit und das Gleichgewicht wiederherstellen müsse, und äußerte die Hoffnung, dass Sulyok in seiner ersten nationalen Ansprache deutlich machen werde, dass es keine Begnadigung für Kindesmissbrauch oder ähnliche Verbrechen geben könne. „Ich hoffe, dass er uns auch auffordern wird, die notwendigen Gesetzesänderungen und Entscheidungen zu treffen, um zu verhindern, dass so etwas noch einmal passiert“, sagte Orbán und fügte hinzu, dass er bereits einige dieser Entscheidungen getroffen und eine umfassende Überprüfung und Inspektion angeordnet habe. „Menschen, die eine Gefahr für Kinder darstellen, dürfen nicht in Schulen, Kindergärten oder Kinderheimen arbeiten“, sagte er. Orbán sagte, es sei „unmöglich“, dass auf einen Fall wie den des wegen Kindesmissbrauchs verurteilten Leiters des Waisenhauses in Bicske nicht ein öffentlicher Aufschrei folge, sondern eine Vertuschung. Er sagte, die Regierung werde in diesem Bereich für Ordnung sorgen und versprach, den Prozess persönlich zu überwachen und ihn durch „richtige Entscheidungen“ zu beenden.